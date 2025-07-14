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«Это преступление!» Общественность возмущена: благотворительная помощь тяжелобольным застопорилась (2)

Редакция PRESS 14 июля, 2025 09:36

Новости Латвии 2 комментариев

Очень часто на сайте Ziedot.lv проводятся сборы на лечение тяжелобольных людей, причем в просьбах о помощи нередко звучит фраза "Врачи выписали дорогое лекарство, государство его не оплачивает".

Общественность возмущается тем, что сбор средств часто идет слишком медленно. Вот, например, что пишет в соцсети "Х" Райвита:

"Проклятый Абу Мери, ты вообще в состоянии представить себе, как чувствуют себя люди, которым приходится просить помощь через ziedot.lv из-за злокачественных опухолей и которым необходимо 20 и 52 тысячи евро. Объявления размещены в середине июня, но ни одному не собрано даже тысячи? СМИ не могут слепить историю о них, это не попсовая категория (не ребенок, не мама, не коллега-журналистка) - это абсолютное преступление, что в Латвии люди должны играть в эти голодные игры! Ты должен это решить!"

Ей отвечают:

- Я тоже пытался здесь к нему обратиться. Но он игнорирует общество здесь! Отправь обычное или электронное письмо. Может быть, тогда Абу Мери прислушается!

- Ziedot.lv и Рута Диманта, когда будет возможность совершать ежемесячное пожертвование, которое будет делиться на все заявки? Сейчас пожертвование сильнее всего затруднено из-за того, что надо выбрать конкретного получателя. Хочу как в Stopify – 1 регулярный платеж. Если законы не позволяют, говорите, ищите, как их поменять!

- Я понимаю проблему, но каково решение? При нынешнем бюджете? Как это потянуть?

- Министерство здравоохранения, сумма, необходимая Сергею в ГОД, равна МЕСЯЧНОЙ зарплате Китии или другого безответственного дармоеда, протирающего штаны в правлении/совете!!! Вы никак не можете расставить приоритеты у себя в голове?

- Чиновникам можно платить космические зарплаты, а помощь тяжелобольным невозможно.

- У нас только с языком возятся, в стране все в порядке, только вот язык...

По теме высказался и публицист Лато Лапса:

"Это настоящее чудо! Хосамы, Эвики, Ринкевичи и прочий сброд пухнет от денег налогоплательщиков, но люди не протыкают их вилами, а скидываются на людей в беде".

К его твиту тоже есть интересные комментарии:

- А какой-нибудь депутат Сейма хоть когда-нибудь жертвовал соотечественнику в беде? Если уж не с крошечной зарплатки, то может быть, ежемесячную компенсацию за транспорт?

- Вместо того, чтобы общественное СМИ само отслеживало и регулярно напоминало правительству, что решения надо искать, обещания надо выполнять, - нет, Dod Pieci - это просто платформа, где могут покрасоваться политики. Ничего плохого не случится - через две недели забудут, а в другом году будет другая тема, зачем напрягаться!

- Люди выезжают из страны со своими вилами. У остающихся их нет. Традиция пользования ими исчезла.

 

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Комментарии (2) 27 реакций
Комментарии (2) 27 реакций
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