«Кража века»: камера наблюдения зафиксировала воришку — результат очень удивил хозяина! (ВИДЕО)

"Кража века. Я всякое видел, но это что-то. Лиса украла мою обувку. Сначала одну из пары, потом вторую. Первую я вернул. Была брошена на краю луга. Вторая - с концами... Как ароматизатор у себя в норе использовать будет, что ли?" - недоумевает он.

Ему пишут:

- Несет лисятам погрызть, у них сейчас сезон лисят, малыши уже подросли. Кстати, лисы воруют и собачьи игрушки либо играют с ними в саду, если чувствуют себя в безопасности. Оставь во дворе второй башмак, лиса и его унесет.

- За второй потребует выкуп. Пару кило куриных шеек и желудочков. (Ответ Матиса: "Кур у меня нет, но щучью голову и хребет уже дал. Авансом".)

- В прошлом году лиса стащила футбольный мяч, который мелкие оставили на газоне.

(Иллюстративное фото.)