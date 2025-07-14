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«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (3)

Редакция PRESS 14 июля, 2025 20:21

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XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

«Это был сказочный Праздник песни, но, дорогие фольклористы, что это такое? "Правда, душенька моя..." Неужели, если в Латгалии кто-то подвергся влиянию преступной русификации, то это обязательно должно звучать на Празднике Песни? Так нужно легитимировать русификацию? Серьезно?» - написала она в соцсети Х. 

Комментаторы поддержали ее гневный порыв. 

"В Латгалии ситуация печальная, я был у родственников на кладбище, половина говорила по-русски, а по-латышски примерно так же, как сейчас молодежь по-английски, время от времени переходя на русский", - написал один.

"С момента обретения Латвией независимости на Песенном фестивале НИКОГДА не звучали песни на языке оккупации, как в советские времена. Кто придумал легализовать русский язык в то время, когда каждый день русские нападают на Украину, убивая детей? Прогрессивная идея, чтобы угодить Кремлю?" - вопрошает другой. 

"Спасибо за поддержку латгальцам, которые в настоящее время подвергаются унижениям не только со стороны русского иммигрантского сообщества, но и высокомерных культурных деятелей Риги, которые начали относиться к латышам как к полурусским! Ваша поддержка сейчас очень важна для латгальцев", - пишет третий.

Но прозвучал и недоуменный вопрос: "Не понял. Разве песня не на чистом, настоящем латгальском языке?"

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Комментарии (3) 240 реакций
Комментарии (3) 240 реакций
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