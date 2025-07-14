Новая инициатива является частью набора инструментов по сбору доходов, которые Европейская комиссия хочет включить в следующий семилетний бюджетный цикл ЕС. В случае одобрения новый корпоративный налог ознаменует собой существенное изменение в финансировании блока. Согласно проекту, новая система корпоративного налога будет прогрессивной, что означает, что компании с более высокой чистой выручкой будут платить больше. Налог будет применяться ко всем крупным компаниям, работающим в Европе, включая транснациональные корпорации, базирующиеся за пределами ЕС. Комиссия определяет «чистый оборот» как выручку после уплаты налогов и субсидий, что призвано отразить реальное экономическое влияние компании на регион.

Предлагаемые изменения уже вызвали критику со стороны некоторых государств-членов и бизнес-групп, которые предупреждают, что они могут помешать экономическому восстановлению и побудить компании переместиться в другие регионы. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил на недавней встрече европейских бизнес-лидеров, что компании в регионе уступают позиции американским и китайским конкурентам из-за медленного роста и высоких цен на энергоносители. Однако представители ЕС заявляют, что блок больше не может полагаться исключительно на национальные взносы.

Новые налоги на табак, электронные отходы и электронную коммерцию

Помимо корпоративного налога, Европейская комиссия планирует ввести другие источники доходов для диверсификации бюджетной базы. Среди наиболее примечательных — предложение об увеличении доли ЕС в акцизах на табак. Другой план нацелен на растущую гору электронных отходов, предполагая сбор за несобранные электронные отходы, такие как выброшенные смартфоны, ноутбуки и бытовая техника.

Брюссель также рассматривает возможность введения платы за обработку посылок электронной коммерции на большие расстояния, которые рассматриваются как дешевый импорт из Азии. Франция уже предложила плату за обработку посылок стоимостью менее 150 евро, нацеленную на такие платформы, как Temu и Shein, которые, по ее словам, используют таможенные лазейки.

Наряду с этими инициативами ЕС также стремится увеличить доходы с помощью существующих механизмов. Некоторые из наиболее спорных идей были тихо отложены или отложены. К ним относятся налог на выбросы углерода на отопление домохозяйств и автомобильные перевозки, въездные сборы, связанные с системой цифровых границ ЕС, и налог на цифровые услуги, который вызвал решительное сопротивление со стороны США.

Политическое противодействие со стороны чистых доноров

Самая большая проблема, стоящая перед Европейской комиссией, заключается не в разработке самих налогов, а в достижении политического соглашения. Любой новый общий налог должен быть единогласно одобрен всеми 27 государствами-членами. Германия, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия, являющиеся чистыми донорами бюджета ЕС, долгое время сопротивлялись мерам, которые увеличили бы их финансовое бремя или снизили бы национальный фискальный суверенитет.

Ожидается, что Европейская комиссия официально объявит об этом предложении в среду. Хотя окончательные цифры пока неизвестны и могут измениться в ближайшие недели, политическая цель ясна. Европа стремится к более крупному и гибкому бюджету и готова проверить пределы согласия государств-членов для его реализации.

Налог коснется 128 компаний в Латвии.

Если такой налог на прибыль предприятий будет принят, он коснется 128 компаний в Латвии с чистым оборотом более 50 миллионов евро (исключая поставщиков финансовых услуг). Скорее всего, новый налог будут вынуждены платить «RIMI», «MAXIMA», «Latvenergo», «airBaltic», «ORLEN», «ELKO GRUPA», «Latvijas valsts meži», «Sanitex», «NESTE», «LATVIJAS FINIERIS», «Moller Baltic Import», «Sadales tīkls», «VIRŠI-A», «VIADA», «Rīgas». Austrumu klīnis universitetslimnīca», «RĪGAS SILTUMS», «Paula Stradiņš klīnis universitetslimnīca», «Tet», «Latvijas Mobilais telefons», «BITE», «Tele2», «Latvijas dzelzceļš» и др.