Кремль: Россия будет отстаивать свои законные интересы на Балтике

«Разумеется, сейчас Балтика благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где сейчас, можно сказать, царит атмосфера напряженности. Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе, Россия — это балтийское государство», - сказал Песков журналистам в понедельник.

«Но то, что многие страны занимаются там провокационными действиями — это тоже является совершенно очевидной реальностью», - подчеркнул представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, воспринимают ли в Кремле первые эстонские боевые стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS как попытку эскалации.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Эстонии впервые отработали применение реактивных систем залпового огня HIMARS по целям в Балтийском море. Запуски производились с эстонского острова Сааремаа 11 июля. Учебные ракеты менее чем за минуту поразили морские цели, которые располагались на расстоянии 15 км. «Максимальная дальность стрельбы у этой системы во много раз больше. А что касается точности — можно сказать, что мы способны стрелять очень далеко и попадать в ведро», — сказал фельдфебель ракетно-артиллерийского подразделения Маргус Орас.