С 1 августа меняются правила продажи алкоголя в Латвии: как будет по-новому?

Латвия - лидер среди стран ЕС по потреблению алкоголя на душу населения. По данным из разных источников, жители страны выпивают 11,9-12,1 литра чистого алкоголя в год. Это примерно 30 литров водки или 120 литров вина на душу населения старше 15 лет.

В этом плане мы значительно превзошли даже традиционные винодельческие регионы. Правда, в последние годы эти печальные цифры начали немного снижаться, учитывая сокращение населения, но все равно впечатляют. Поэтому ужесточение правил продажи алкоголя из-за заботы о здоровье населения вполне закономерно.

Стоит отметить, что изначально в законе об обороте алкогольных напитков планировалось ввести более строгие ограничения. Однако после жарких дебатов законодатели выбрали компромиссный вариант между интересами общества и бизнеса.

Поправки, которые вступят в силу 1 августа 2025 года, предусматривают сокращение времени продажи алкоголя и запрет на маркетинговые акции, стимулирующие импульсивные покупки. Алкоголь будет продаваться с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 и по воскресеньям с 10:00 до 18:00.

При онлайн-заказе алкоголь может быть доставлен не ранее чем через шесть часов после оформления заказа. Правила не распространяются на бары и рестораны, где алкоголь подают на вынос.

Запрещены маркетинговые акции, предлагающие приобрести несколько бутылок по сниженной цене и скидки в рамках программ лояльности. Журналисты опросили торговцев, чтобы узнать, как они готовятся к 1 августа.

Работа идет полным ходом: все участники рынка обновляют кассовые аппараты и IT-системы, сайты, платформы электронной коммерции и программы лояльности, корректируют ценники и готовят информационные материалы. Особых проблем с перепрограммированием кассовых систем не возникает.

"Подобные ограничения уже успешно применяются в розничной торговле: покупка алкоголя вне установленного законом времени (с 8:00 до 22:00) автоматически блокируется", - говорит Клинта Межапуке, руководитель проектов по связям с общественностью "Lidl Latvija". Хотя, например, магазинам "Top!" с другими кассовыми системами пришлось потратить больше ресурсов на их установку и тестирование.

(Tvnet.lv)