Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) в интервью телеканалу TV24 признал, что Латвия действительно негативно выделяется на фоне остальной Европы, поскольку наши жители проживают меньше всего здоровых лет жизни в Европе, что в большей степени касается мужчин, так как женщины в нашей стране, видимо, покрепче. Проблемы со здоровьем у мужчин начинаются с 55 лет, поэтому ожидаемая продолжительность здоровой жизни самая низкая в Европе.

Поэтому, возможно, необходимо больше инвестировать в здоровье, или мужчинам следует выбирать более здоровый образ жизни, чтобы дольше оставаться на рынке труда. Пожилые люди работают по двум причинам: пенсия у них слишком маленькая, и у них есть возможность подзаработать. Есть и другая категория, у которой достаточно хорошая пенсия, но они работают, чтобы быть социально активными, заводить новых друзей и улучшать качество своей жизни, пояснил министр.

«Цель введения базовой пенсии — помочь наиболее нуждающимся пенсионерам», — подчеркнул Узулниекс. Он напомнил, что 1 октября состоится полная индексация пенсий, в августе станет известно, каким будет этот индекс, и каждый желающий сможет позвонить в Государственное агентство социального страхования (VSAA) и узнать, насколько вырастет его пенсия.