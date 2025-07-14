«Большая часть расходов связана с приёмом участников», — отметила Мелбарде. В Риге было размещено более 38 000 участников, из которых около 34 000 — дети. Это означает, что необходимо обеспечить проживание, три приёма пищи в день и перекусы, что в совокупности составляет примерно треть всего бюджета праздника.

Ещё одна значительная статья расходов — это инфраструктура и безопасность:

«Существует множество нормативных актов, определяющих, какими должны быть условия проведения мероприятий — начиная со сцен и звуковых систем, заканчивая охраной и санитарными условиями», — поясняет министр.

Не менее важна и подготовка постановок, которой занимаются главные дирижёры, руководители проектов и художественные руководители, вкладывая в это месяцы кропотливой работы.

Несмотря на высокую стоимость организации, мероприятие приносит существенную экономическую выгоду. Согласно исследованию Латвийской академии культуры о празднике 2023 года, каждое вложенное евро приносит обратно 1,70 евро — как в виде прямых налоговых поступлений, так и за счёт других экономических процессов. Общие прямые налоговые доходы от Праздника песни и танца составляют около 3 миллионов евро.

Билеты на праздник распроданы, что свидетельствует о неослабевающем интересе общества. Как подчёркивает Мелбарде, эмоциональная и государственная ценность этого мероприятия не поддаётся измерению.