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«У государства не должно быть такого интереса к деньгам населения»: скульптор Бишке

Редакция PRESS 14 июля, 2025 18:21

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TV24

Скульптор, профессор Латвийской академии художеств, член партии PLI и бывший депутат Сейма Айгарс Бикше в программе «Пресс-клуб» на канале TV24 заявил, что идея государства устроить надзор за хождением денег через банкоматы, начиная уже с 750 евро - плохая и даже опасная идея. Он заявил, что «государство не должно иметь такого огромного интереса к деньгам граждан».

В передаче он подчеркнул важность наличных. Люди в сельской местности или в поездках часто пользуются наличными, например, покупая мебель у соседей или совершая платежи за границей. Айгарс Бикше также поделился своим личным опытом.

«У меня банк какое-то время назад тоже просил отчитаться за мои деньги. Было страшно, что счета заморозят. Но я ведь заплатил все налоги, это мои деньги», — подчеркнул Бикше, указав, что человек должен иметь право распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению.

"Может они думают, что я буду эту наличность террористам отсылать? Так я этого не делаю!", - возмущается Бикше.

Он также выразил недоумение по поводу того, почему государство должно интересоваться тем, как честный налогоплательщик распоряжается своими деньгами.

Бикше считает, что подобные ограничения могут также вызвать излишнюю подозрительность со стороны банков и даже возможные конфликты между клиентами и финансовыми учреждениями.

«В Праге всё остановилось, и если у человека нет денег дома, что делать?» — подчеркнул скульптор, приведя пример, связанный с отключением электроэнергии в Чехии. По его мнению, может быть множество обстоятельств, при которых слишком строгие ограничения наличных денег могут создать опасность, и людям придётся сильно настрадаться, чтобы жить нормально.

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