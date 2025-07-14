Для меня это стало неожиданностью: Ринкевич об организации Праздника песни и танца

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на анализ отдельных моментов, которые, возможно, можно было бы организовать иначе, он уверен: все ответственные лица сделали максимум возможного. «Со своей стороны хочу сказать: праздник просто удался», — отметил Ринкевич и выразил благодарность всем, кто участвовал в организации, а также школьным преподавателям музыки, руководителям хоров и танцевальных коллективов.

Президент отметил, что увиденное за последнюю неделю подтвердило — инвестиции в образование и культуру были оправданны и дали ощутимый результат. «Это чудо стало возможным благодаря правильным вложениям, и эту работу необходимо продолжать», — подчеркнул он.

Ринкевич выделил четыре концерта, которые произвели на него особенно сильное впечатление. В первую очередь — большой симфонический концерт, который, по его словам, «сорвал крышу в прямом и переносном смысле».

Также президент высоко оценил концерты кокле. Хотя ему не удалось побывать на выступлении в Театре Дайлес, он присутствовал на концерте в церкви Святой Марии Магдалины в Риге, который назвал «очень красивой традицией».

Не остался без внимания и танцевальный гала-концерт «Я открыл сад Лаймы». Напомним, в пятницу выступление пришлось прервать по техническим причинам. Однако, как отметил президент, несмотря на эмоции и слёзы, руководитель танцевальной программы смогла оперативно организовать зрителей, и субботний концерт получился ещё более красивым и трогательным.

Особенно ярким финалом стал заключительный концерт в воскресенье, 13 июля. «Это был такой концерт, где пели и танцевали все — и простые зрители, и государственные деятели. Даже я сам не удержался, двигаясь вместе со всеми. Для меня это стало неожиданностью», — с улыбкой признался Ринкевич, вновь поблагодарив всех причастных к организации праздника.