Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно: организаторы подводят итоги

© LETA 14 июля, 2025 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

В обеспечении проведения праздника были задействованы несколько служб, в том числе Служба неотложной медицинской помощи, Государственная и муниципальная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба. По их оценке, праздник прошел без существенных инцидентов.

Руководитель группы по оперативному руководству праздником Артис Велшс отметил, что его безопасному проведению способствовало наличие такой группы, что позволило оценивать ситуацию с разных точек зрения, в том числе принять решение о преждевременном прекращении танцевального представления "Es atvēru Laimas dārzu" на стадионе "Даугава".

Он подчеркнул, что прекращение концерта было "взвешенным и коллегиальным решением", принятым с учетом ряда факторов - проблем с обеспечением звука, неблагоприятных погодных условий, качества покрытия площадки и повышенного риска травм для танцоров, которые могли поскользнуться.

В настоящее время неизвестно, по какой именно технической причине перестала работать звуковая аппаратура. Ожидается, что технические продюсеры представят свою оценку оперативной группе на этой неделе.

Также Велшс высоко оценил уровень подготовки участников праздника. "Таких подготовленных, ответственных, организованных, мотивированных участников мы не ожидали. Мы готовились к чему-то более непредсказуемому", - сказал Велшс, выразив благодарность руководителям коллективов и родителям.

Вместе с тем он призвал при проведении праздников в будущем уделить больше внимания балансу нагрузки участников и программе праздника. Для некоторых участников заключительный концерт стал кульминацией не только с художественной, но и с физической точки зрения - они чувствовали себя эмоционально и физически истощенными.

От более подробных комментариев по вопросам организации праздника Велшс воздержался, отметив, что участвующие стороны продолжают оценку его проведения и собирают статистику. Выводы будут предоставлены в отчете группы оперативного руководства.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи проходил с 5 по 13 июля и завершился в воскресенье шествием участников и заключительным концертом в Межапарке. В программе праздника было более 30 мероприятий, которые посетили почти 300 тысяч зрителей.

В празднике приняли участие 38 114 человек, из них 33 946 - дети, в том числе 17 041 участник танцевальных коллективов и 11 399 участников хоров, а также исполнители современных танцев, музыканты духовых и симфонических оркестров, фольклорные коллективы и камерные ансамбли.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:40 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Трамп поставил ультиматум Москве: 50 дней на мир в Украине
Bitnews.lv 9 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Безопасность детей у воды — умение плавать не гарантия
Bitnews.lv 13 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 15 часов назад
Эстония: театр больше не русский
Sfera.lv 15 часов назад
Литовские собаки стерегут Латвию
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать