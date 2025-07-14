Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно: организаторы подводят итоги

В обеспечении проведения праздника были задействованы несколько служб, в том числе Служба неотложной медицинской помощи, Государственная и муниципальная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба. По их оценке, праздник прошел без существенных инцидентов.

Руководитель группы по оперативному руководству праздником Артис Велшс отметил, что его безопасному проведению способствовало наличие такой группы, что позволило оценивать ситуацию с разных точек зрения, в том числе принять решение о преждевременном прекращении танцевального представления "Es atvēru Laimas dārzu" на стадионе "Даугава".

Он подчеркнул, что прекращение концерта было "взвешенным и коллегиальным решением", принятым с учетом ряда факторов - проблем с обеспечением звука, неблагоприятных погодных условий, качества покрытия площадки и повышенного риска травм для танцоров, которые могли поскользнуться.

В настоящее время неизвестно, по какой именно технической причине перестала работать звуковая аппаратура. Ожидается, что технические продюсеры представят свою оценку оперативной группе на этой неделе.

Также Велшс высоко оценил уровень подготовки участников праздника. "Таких подготовленных, ответственных, организованных, мотивированных участников мы не ожидали. Мы готовились к чему-то более непредсказуемому", - сказал Велшс, выразив благодарность руководителям коллективов и родителям.

Вместе с тем он призвал при проведении праздников в будущем уделить больше внимания балансу нагрузки участников и программе праздника. Для некоторых участников заключительный концерт стал кульминацией не только с художественной, но и с физической точки зрения - они чувствовали себя эмоционально и физически истощенными.

От более подробных комментариев по вопросам организации праздника Велшс воздержался, отметив, что участвующие стороны продолжают оценку его проведения и собирают статистику. Выводы будут предоставлены в отчете группы оперативного руководства.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи проходил с 5 по 13 июля и завершился в воскресенье шествием участников и заключительным концертом в Межапарке. В программе праздника было более 30 мероприятий, которые посетили почти 300 тысяч зрителей.

В празднике приняли участие 38 114 человек, из них 33 946 - дети, в том числе 17 041 участник танцевальных коллективов и 11 399 участников хоров, а также исполнители современных танцев, музыканты духовых и симфонических оркестров, фольклорные коллективы и камерные ансамбли.