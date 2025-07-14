Сначала в сеть, потом в «скорую»: парень поделился видео с трупом мужчины, которого мог сам и убить

Сначала он поделился варварским видеороликом, а вскоре после этого вместе с соседом вызвал скорую помощь. Однако, как рассказали родственники погибшего, скорая была вызвана слишком поздно — на момент прибытия медиков мужчина был мёртв уже более полутора часов.

Автора видео задержала полиция. Как сообщает семья погибшего, жестокого молодого человека доставили в изолятор для дачи показаний, после чего временно отпустили. Но на свободе он пробыл недолго — вскоре полиция задержала его повторно. Один из жильцов дома утверждает, что парень и ранее имел конфликты с законом, а терроризировать соседей — одно из его "хобби". По словам местных жителей, в его отношении, возможно, возбуждено девять дел.

В интернете также распространяется более старое видео, на котором видно, как он избивает другого мужчину. В конце расправы молодой человек угрожал пострадавшему: «Чтоб в Стелпе ты больше не появлялся!»

С ныне погибшим мужчиной у парня также были враждебные отношения — тот боялся выходить из дома, так как молодой человек регулярно угрожал и применял насилие. Родственники убитого рассказывали, что он жаловался на побои и опасался даже пойти в магазин:

«Он жаловался, что его терроризируют, бьют… На прошлой неделе вроде бы поутихло... Но вот результат…» - жители дома, включая супружескую пару, боялись выпускать детей во двор. Сразу после переезда этого парня — менее полугода назад — начались громкие вечеринки, музыка, пьянки и быстрая езда по двору на машине.

Узнав о происходящем, владелец многоквартирного дома выселил парня, а его родственникам пришлось забирать оставшиеся вещи, поскольку сам он уже находился под надзором полиции. В квартире, где он жил, были найдены шприцы и другие подозрительные предметы.