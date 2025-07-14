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Умер режиссер Александр Митта

© BBC 14 июля, 2025 18:07

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Умер режиссер Александр Митта, об этом в Фейсбуке сообщил сын режиссера Евгений.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим».

2 июля сообщалось, что 92-летний Митта госпитализирован.

В последние годы режиссер перенес инсульт, а также страдал от онкологического заболевания.

Митта наиболее известен как режиссер фильмов «Экипаж», «Гори, гори, моя заезда», «Друг мой, Колька!», «Сказка странствий» и «Точка, точка, запятая…», "Как царь Петр арапа женил", "Июльский дождь", телесериала "Граница. Таежный роман" и множества других.

...Будущий режиссер родился 28 марта 1933 года в Москве, в семье инженера автозавода Наума Яковлевича Рабиновича и Ливши (Липы) Израилевны Каплан, родом из Зельвы. Племянник историка-американиста Вениамина Израилевича Лана (Каплан, 1902—1990) и заместителя наркома земледелия СССР Арона Израилевича Гайстера. По одной версии, в качестве псевдонима Митта взял фамилию одного из родственников со стороны матери; по другой — взял фамилию своей однокурсницы по Московскому строительному институту Нарспи Митты, дочери чувашского поэта Василия Митты.

Окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени В. В. Куйбышева (1955), где его учителем был архитектор К. С. Мельников, состоял в студенческом отряде. Затем работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах.

В 1960 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Михаил Агурский вспоминал: "Володя Лемпорт слепил мою голову, а выпускник ВГИКа Саша Рабинович, превратившийся потом в Александра Митту, сделал ее сюжетом своей дипломной кинокартины, где были сняты оригинал и скульптура".

Скончался 14 июля 2025 года в Москве после продолжительной болезни.

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