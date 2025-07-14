Как сообщили в Государственной полиции, инцидент произошёл в субботу, 12 июля, в 13:26 на улице Хеленас в Алуксне. Мужчина, управляя автомобилем Volvo, съехал с проезжей части и врезался в фасад здания, повредив его, а также находящиеся рядом зелёные насаждения.

В результате ДТП пострадал водитель, его доставили в медицинское учреждение. По факту происшествия начат административный процесс.

Установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 2,7 промилле, в связи с чем возбуждено уголовное производство, сообщила полиция.