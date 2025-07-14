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«Как они вообще могут попасть в Латвию?» Российские врачи вызвали большой переполох среди медиков

Редакция PRESS 14 июля, 2025 16:17

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Латвийская ассоциация гинекологической эндоскопии планировала провести международный семинар, на который были приглашены лекторы из России. Однако медицинское сообщество Латвии сочло такое решение неприемлемым с морально-этической точки зрения. В результате мероприятием заинтересовалась Служба государственной безопасности (VDD), а впоследствии семинар был отменён, сообщает программа Bez Tabu. 

В августе в Риге должна была пройти многодневный международный семинар для врачей, организованный Латвийской ассоциацией гинекологической эндоскопии. Почётными гостями мероприятия планировались врачи-гинекологи из России - профессор Александр Попов и гинеколог-хирург Алексей Коваль. Информацию об этом в передачу передал анонимный источник, вероятно, из числа медработников.

Анонимное сообщение:
«Как представители России вообще могут попасть в Латвию? Почему врачебное сообщество выбирает именно россиян в качестве учителей? Неужели нет никого другого? Есть ли в этом польза для обеих сторон?»

Как сообщалось ранее, из солидарности с Украиной, которая страдает от российской агрессии, Латвия максимально ограничила въезд для граждан РФ. В Министерстве иностранных дел сообщили, что визы для участия в этом мероприятии российским врачам не выдавались, и осудили сам факт приглашения.

Однако организаторы воспользовались альтернативным способом: врачи получили шенгенские визы через другие страны ЕС, где требования к гражданам РФ менее жёсткие. Таким образом, они могли въехать в Латвию не через российско-латвийскую границу, а из другого государства ЕС.

Диана Эглите, представитель МИД:
«Иные страны Шенгена выдали визы — у них нет таких строгих правил в отношении граждан России. Но эти специалисты работают в России, на российский режим, и, соответственно, представляют этот режим. Мы настоятельно призываем латвийские организации учитывать репутационные риски и моральные аспекты. Участие российских экспертов в мероприятиях в Латвии недопустимо».

С резкой критикой выступили и другие медицинские организации: ассоциация молодых врачей Латвии, ассоциация гинекологов и акушеров Латвии, и
Латвийское врачебное общество (LĀB). Хотя именно LĀB координирует образовательные мероприятия для медиков, и дала разрешение на проведение семинара, организация признала, что не имела юридических оснований запретить его, но теперь рассматривает необходимость введения этических критериев для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Семинар также оказался в поле зрения Службы государственной безопасности (VDD). Заявление VDD:

«Служба обратила внимание на данное мероприятие. По мнению VDD, участие российских специалистов в любых мероприятиях в Латвии в условиях продолжающихся военных преступлений РФ в Украине сопряжено с рисками для национальной безопасности и международной репутации Латвии. Мы призываем организаторов критически оценивать потенциальное сотрудничество с зарубежными специалистами, особенно проверяя, не высказывались ли они публично в поддержку российской агрессии.

Участие граждан РФ в мероприятиях в Латвии связано с рисками шпионажа и распространения прокремлёвской риторики. В нынешней геополитической ситуации, когда интерес российских спецслужб к странам НАТО высок, участие лиц, продолжающих работать в России или регулярно туда ездящих, не может быть поддержано».

Вскоре после того, как в латвийских медиа и социальных сетях поднялся большой переполох, организаторы мероприятия вообще отменили данный семинар. Латвийская ассоциация гинекологической эндоскопии прокомментировала это решение:
«Учитывая обеспокоенность общества, вопрос был обсуждён внутри ассоциации, и принято решение отменить семинар. В будущем мы будем искать альтернативные лекции с участием ведущих зарубежных специалистов, чтобы обеспечить высочайшее качество знаний и практики в нашей области».

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