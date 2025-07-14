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Пломбир в вафельных стаканчиках, эскимо: что нам продают под видом мороженого? (2)

«Вести» 14 июля, 2025 14:26

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Какие бы ни стояли на дворе тяжелые времена, лето всегда ассоциируется с мороженым. Недаром им лакомятся на протяжении столетий. Нашему поколению не забыть бесподобно вкусный пломбир в вафельных стаканчиках, который продавался на развес в киосках и за которым нередко стояли очереди... Сегодня - десятки наименований мороженого. Что отличает то от сегодняшнего? Из чего его изготавливают, есть ли добавки? Какие?

На одном известном «сладком» производстве, когда ваш автор посетовал технологу на то, что сладости ТОГДА были вкуснее и натуральнее, услышал: «Это привкус дефицита». Тогда, мол, многое было не купить, вот и казалось, что вкусное. Не спорю, сегодня выбор и разнообразие мороженого с теми временами не сопоставить, хватает и вкусного. Но давайте сравним, из чего его делали тогда и сейчас.

В советском учебнике «Товароведение пищевых продуктов» сказано, что в 1 килограмме мороженого высшего сорта – пломбира - должно быть 750 граммов сливок, 200 граммов сахара, 50 граммов яиц, 3 грамма агар-агара (продукта, получаемого из морских водорослей и являющегося природным загустителем), 0,2 грамма ванилина, 0,1 грамма соли.

Сегодня мороженого с таким составом не будет. Уже по той причине, что даже в замороженном виде оно не сможет долго храниться. В новые времена срок реализации – полтора года, при условии, что хранилось мороженое при температуре не выше минус 18 градусов. Впрочем, знакомые продавщицы рассказывают, что мороженое приходилось размораживать и снова замораживать. И не раз.

Страдают от этого не только вкусовые качества. Хуже, что из-за подобных метаморфоз можно отравиться. Поэтому не стоит покупать изделия с явными признаками деформации упаковки, а также просроченные. Можно заработать диарею. И это как минимум.

И все же не будем пугать латвийских любителей «снежного шербета» - как называли мороженое в старину. В Латвии много достойных производителей. А выпускают мороженое не только крупные молочные комбинаты, но и небольшие частные предприятия. Их мороженое нередко можно оценить во время всевозможных ярмарок в разных регионах Латвии, на традиционных днях провинциальных латвийских городков...

Натуральный пломбир и опасные добавки

Натуральный пломбир и сегодня никто не отменял, и готовится он из молока, сливочного масла и сливок. Эти продукты должны быть в составе мороженого на первых позициях.

Плохо, когда на первом месте стоит сухое молоко или даже вода. Основой такого «молочного» пломбира чаще всего является пальмовое масло, о негативном влиянии которого на здоровье мы не раз писали. По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление его приводит к повышению уровня холестерина в крови, к атеросклерозу. Вреден он и для тех, у кого желудочно-кишечные заболевания, эндокринные.

Не менее вредны и вкусовые добавки, которые должны заменить отсутствие в мороженом молочного жира – ведь именно он придает ему бесподобный сливочный вкус. Самыми вредными е-добавками являются каррагинан (E407), карбоксиметилцеллюлоза (E466) – они вызывают расстройство желудка, а также соевый лецитин (E-476), который провоцирует аллергию...

Что скрывается за «земляничным вкусом»

Наименований мороженого сегодня, повторимся, не счесть. Есть даже со вкусом известных конфет, ликеров... Одни из них действительно по-настоящему вкусны, другие не принесут организму ничего, кроме нарушений обмена веществ.

Что здесь можно посоветовать? Лучше выбирать мороженое, содержащее цукаты, орехи и мармелад. Эти пищевые добавки натуральные. Однако стоит избегать «земляничных вкусов» или «малиновых ароматов». Не многие производители будут столь расточительны, что станут добавлять в мороженое настоящий фруктовый или ягодный сок. Да и информация на упаковке, как правило, расскажет (если удосужитесь прочитать мелкую буквенную россыпь), что в его состав входят ароматизаторы, схожие с натуральными.

Не откроем Америку, если скажем, что при лучше покупать мороженое известного производителя. Брэнд и репутация имеют значение. В Латвии сегодня достаточно много и импортного мороженого. Конкуренция – вещь хорошая, но все же лучше остерегаться покупать мороженое, изготовленное неизвестным зарубежным производителем.

Сейчас, летом, мороженое продается не только в холодильниках крупных торговых сетей, но и на лотках. В парках, на улицах, на пляже… При покупке на лотках советуем обращать внимание на то, чтобы на холодильниках было указано название производителя. Иначе есть риск нарваться на просроченное и даже «левое» мороженое не лучшего качества...

ДешЕвый сыр - только в мышеловке

Цены сегодня бьют рекорды, поэтому, выбирая продукты, народ ищет их со скидкой, по акциям. В крупных торговых сетях мороженое, особенно известных производителей, тоже нередко продается со скидкой. Другое дело – уличные лотки. Тут скидок не увидеть. А подозрительно низкая цена «снежного шербета» должна насторожить.

Потому что хорошее мороженое – молочный продукт, и очень дешево он не может стоить. Значит, вам пытаются продать что-то, лишь названое словом, одинаково любимым и взрослыми, и детьми. Прекрасным словом, которое одинаково любят все жители Латвии, невзирая на национальность и политические пристрастия: «Мороженое»!

Кстати, одно из латвийских молочных предприятий наладило выпуск старого доброго пломбира – 1960-х годов.

- Мы раздобыли старую рецептуру и будем делать точно такой же пломбир. По сравнению с нынешним он не такой «европейский» – зато калорийней и ароматней, - рассказывает вашему автору представитель молочного предприятия.

Бесподобно вкусный советский пломбир из детства, на развес, в вафельных стаканчиках, за которым стояли в очередях. Помните? И привкус дефицита здесь ни при чем. Потому что это было очень вкусно! «Здоровски!» - как говорила ребятня...

Как это было на Рижском взморье

Первыми продавцами вкуснейшего мороженого на Рижском взморье были русские.

Писатель и публицист Петр Дмитриевич БОБОРЫКИН, приезжавший в 1880-е годы на взморье из Петербурга, вспоминал: "Вы сидите на террасе в теплый вечер на взморье. До вас доносятся протяжные, чисто русские звуки: «Сахарное мороженое!» По песчаным переулочкам, где за заборами приютились дачки, настроенные немцами и онемеченными латышами, разъезжает ярославский или тверской мужичок, сидя на двухколесном коротком ящике, где помещается несколько форм. С утра до позднего вечера разъезжает он так по улицам и улочкам штранда, и целый день у него есть покупатели. Остзейская культура не доработалась до такого вида кондитерского промысла; а наш мужичок принес его готовым и усовершенствовал: он уже не таскает на голове тяжелейшую кадку с двумя формами, он выдумал свой двухколесный ящик; но лошадь у него в русской упряжи и дуга расписана яркими красками.
Мороженое у него действительно сахарное, в пять и десять копеек за формочку. Не одни дети, и взрослые рижане объедаются этим мороженым…»

Большинство продавцов по-немецки знало одну-две фразы, и бюргерские жены вынуждены были говорить по -русски - «упражняться в неприятном для них диалекте". Не хотите «упражняться» - езжайте за товаром в Ригу...

Знаете ли вы, что...

* История появления пломбира начинается в XIX веке во Франции, когда рецептура мороженого стала более доступной для широкой публики. Название «пломбир» (от фр. glace plombires) связано с городом Пломбьер-ле-Бен, где впервые был представлен этот вид десерта. Его основу составляли молоко, сливки и яйца, что придавало ему густую текстуру и насыщенный вкус. Во Франции пломбир подавали в ресторанах как изысканный десерт, а затем его популярность быстро распространилась по всей Европе.

* Эскимо, или мороженое в глазури, было изобретено в 1920 году американцем Кристианом НЕЛЬСОНОМ. Легенда гласит, что Нельсон случайно придумал этот десерт, когда увидел, как ребенок не мог выбрать между шоколадом и мороженым. Так возникла идея покрыть мороженое слоем шоколада, создав популярное лакомство...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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Комментарии (2) 1 реакций
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