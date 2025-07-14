На одном известном «сладком» производстве, когда ваш автор посетовал технологу на то, что сладости ТОГДА были вкуснее и натуральнее, услышал: «Это привкус дефицита». Тогда, мол, многое было не купить, вот и казалось, что вкусное. Не спорю, сегодня выбор и разнообразие мороженого с теми временами не сопоставить, хватает и вкусного. Но давайте сравним, из чего его делали тогда и сейчас.

В советском учебнике «Товароведение пищевых продуктов» сказано, что в 1 килограмме мороженого высшего сорта – пломбира - должно быть 750 граммов сливок, 200 граммов сахара, 50 граммов яиц, 3 грамма агар-агара (продукта, получаемого из морских водорослей и являющегося природным загустителем), 0,2 грамма ванилина, 0,1 грамма соли.

Сегодня мороженого с таким составом не будет. Уже по той причине, что даже в замороженном виде оно не сможет долго храниться. В новые времена срок реализации – полтора года, при условии, что хранилось мороженое при температуре не выше минус 18 градусов. Впрочем, знакомые продавщицы рассказывают, что мороженое приходилось размораживать и снова замораживать. И не раз.

Страдают от этого не только вкусовые качества. Хуже, что из-за подобных метаморфоз можно отравиться. Поэтому не стоит покупать изделия с явными признаками деформации упаковки, а также просроченные. Можно заработать диарею. И это как минимум.

И все же не будем пугать латвийских любителей «снежного шербета» - как называли мороженое в старину. В Латвии много достойных производителей. А выпускают мороженое не только крупные молочные комбинаты, но и небольшие частные предприятия. Их мороженое нередко можно оценить во время всевозможных ярмарок в разных регионах Латвии, на традиционных днях провинциальных латвийских городков...

Натуральный пломбир и опасные добавки

Натуральный пломбир и сегодня никто не отменял, и готовится он из молока, сливочного масла и сливок. Эти продукты должны быть в составе мороженого на первых позициях.

Плохо, когда на первом месте стоит сухое молоко или даже вода. Основой такого «молочного» пломбира чаще всего является пальмовое масло, о негативном влиянии которого на здоровье мы не раз писали. По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление его приводит к повышению уровня холестерина в крови, к атеросклерозу. Вреден он и для тех, у кого желудочно-кишечные заболевания, эндокринные.

Не менее вредны и вкусовые добавки, которые должны заменить отсутствие в мороженом молочного жира – ведь именно он придает ему бесподобный сливочный вкус. Самыми вредными е-добавками являются каррагинан (E407), карбоксиметилцеллюлоза (E466) – они вызывают расстройство желудка, а также соевый лецитин (E-476), который провоцирует аллергию...

Что скрывается за «земляничным вкусом»

Наименований мороженого сегодня, повторимся, не счесть. Есть даже со вкусом известных конфет, ликеров... Одни из них действительно по-настоящему вкусны, другие не принесут организму ничего, кроме нарушений обмена веществ.

Что здесь можно посоветовать? Лучше выбирать мороженое, содержащее цукаты, орехи и мармелад. Эти пищевые добавки натуральные. Однако стоит избегать «земляничных вкусов» или «малиновых ароматов». Не многие производители будут столь расточительны, что станут добавлять в мороженое настоящий фруктовый или ягодный сок. Да и информация на упаковке, как правило, расскажет (если удосужитесь прочитать мелкую буквенную россыпь), что в его состав входят ароматизаторы, схожие с натуральными.

Не откроем Америку, если скажем, что при лучше покупать мороженое известного производителя. Брэнд и репутация имеют значение. В Латвии сегодня достаточно много и импортного мороженого. Конкуренция – вещь хорошая, но все же лучше остерегаться покупать мороженое, изготовленное неизвестным зарубежным производителем.

Сейчас, летом, мороженое продается не только в холодильниках крупных торговых сетей, но и на лотках. В парках, на улицах, на пляже… При покупке на лотках советуем обращать внимание на то, чтобы на холодильниках было указано название производителя. Иначе есть риск нарваться на просроченное и даже «левое» мороженое не лучшего качества...

ДешЕвый сыр - только в мышеловке

Цены сегодня бьют рекорды, поэтому, выбирая продукты, народ ищет их со скидкой, по акциям. В крупных торговых сетях мороженое, особенно известных производителей, тоже нередко продается со скидкой. Другое дело – уличные лотки. Тут скидок не увидеть. А подозрительно низкая цена «снежного шербета» должна насторожить.

Потому что хорошее мороженое – молочный продукт, и очень дешево он не может стоить. Значит, вам пытаются продать что-то, лишь названое словом, одинаково любимым и взрослыми, и детьми. Прекрасным словом, которое одинаково любят все жители Латвии, невзирая на национальность и политические пристрастия: «Мороженое»!

Кстати, одно из латвийских молочных предприятий наладило выпуск старого доброго пломбира – 1960-х годов.

- Мы раздобыли старую рецептуру и будем делать точно такой же пломбир. По сравнению с нынешним он не такой «европейский» – зато калорийней и ароматней, - рассказывает вашему автору представитель молочного предприятия.

Бесподобно вкусный советский пломбир из детства, на развес, в вафельных стаканчиках, за которым стояли в очередях. Помните? И привкус дефицита здесь ни при чем. Потому что это было очень вкусно! «Здоровски!» - как говорила ребятня...

Как это было на Рижском взморье

Первыми продавцами вкуснейшего мороженого на Рижском взморье были русские.

Писатель и публицист Петр Дмитриевич БОБОРЫКИН, приезжавший в 1880-е годы на взморье из Петербурга, вспоминал: "Вы сидите на террасе в теплый вечер на взморье. До вас доносятся протяжные, чисто русские звуки: «Сахарное мороженое!» По песчаным переулочкам, где за заборами приютились дачки, настроенные немцами и онемеченными латышами, разъезжает ярославский или тверской мужичок, сидя на двухколесном коротком ящике, где помещается несколько форм. С утра до позднего вечера разъезжает он так по улицам и улочкам штранда, и целый день у него есть покупатели. Остзейская культура не доработалась до такого вида кондитерского промысла; а наш мужичок принес его готовым и усовершенствовал: он уже не таскает на голове тяжелейшую кадку с двумя формами, он выдумал свой двухколесный ящик; но лошадь у него в русской упряжи и дуга расписана яркими красками.

Мороженое у него действительно сахарное, в пять и десять копеек за формочку. Не одни дети, и взрослые рижане объедаются этим мороженым…»

Большинство продавцов по-немецки знало одну-две фразы, и бюргерские жены вынуждены были говорить по -русски - «упражняться в неприятном для них диалекте". Не хотите «упражняться» - езжайте за товаром в Ригу...

Знаете ли вы, что...

* История появления пломбира начинается в XIX веке во Франции, когда рецептура мороженого стала более доступной для широкой публики. Название «пломбир» (от фр. glace plombires) связано с городом Пломбьер-ле-Бен, где впервые был представлен этот вид десерта. Его основу составляли молоко, сливки и яйца, что придавало ему густую текстуру и насыщенный вкус. Во Франции пломбир подавали в ресторанах как изысканный десерт, а затем его популярность быстро распространилась по всей Европе.

* Эскимо, или мороженое в глазури, было изобретено в 1920 году американцем Кристианом НЕЛЬСОНОМ. Легенда гласит, что Нельсон случайно придумал этот десерт, когда увидел, как ребенок не мог выбрать между шоколадом и мороженым. Так возникла идея покрыть мороженое слоем шоколада, создав популярное лакомство...

Илья ДИМЕНШТЕЙН