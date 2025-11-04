То ли дождь, то ли нет: погода на среду

В ближайшие сутки небо затянут облака, местами по стране ожидается небольшой дождь и туман, больше осадков будет в начале ночи в Видземе и Латгалии.

Температура воздуха ночью на среду будет от +7 градусов в Латгалии до +12 градусов на побережье Курземе. И ночью, и днём будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В Риге пятого ноября ожидается облачная погода без значительных осадков. При слабом до умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха достигнет +10 градусов ночью и +12 градусов в середине дня.