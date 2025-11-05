Ребёнок задохнулся мармеладом — медики час боролись за его жизнь

Родители вызвали скорую, когда утром заметили, что ребёнок не дышит. На место прибыли две бригады «Meditrans». Медики немедленно начали сердечно-лёгочную реанимацию и использовали весь доступный реанимационный набор, но восстановить жизненные функции не удалось.

«Предварительные данные указывают, что ребёнок, вероятно, проснулся ночью, взял сладости в комнату и уснул во время еды. Мармелад мог попасть в дыхательные пути, что вызвало удушье и остановку сердца», — сообщил представитель варшавской скорой помощи WSPRiTS “Meditrans” Пётр Овчарский.

Полиция подтвердила, что происшествие рассматривается как несчастный случай.

«На месте проводились следственные действия под надзором прокурора. Причастность третьих лиц исключена», — сообщили в варшавской полиции.

Медики напоминают: детям нельзя давать тянущиеся или клейкие сладости перед сном и оставлять их без присмотра с едой. При признаках удушья нужно немедленно вызвать скорую (112) и начать приём Хаймлиха или сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия специалистов.

Подобные трагедии могут произойти в любой семье и в любой стране — дома, на отдыхе или в гостях. Врачи подчеркивают: даже безобидные сладости могут стать смертельно опасными, если ребёнок ест лёжа или засыпает с едой во рту.