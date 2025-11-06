Польша хочет импортировать газ из США для Украины и Словакии

В Варшаве указывают, что соответствующее соглашение укрепит роль Польши как энергетического хаба в Восточной Европе и еще теснее свяжет ЕС с американскими поставками энергоносителей.

По данным источников Reuters, представители США и Польши планируют объявить об увеличении поставок СПГ после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах в конце текущей недели.

Reuters отмечает, что обсуждаемые сейчас объемы поставок через Польшу могут равняться годовому потреблению газа Словакией.