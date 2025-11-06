Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Может ли отец лишить сына наследства из-за аварии, в которой он пострадал?

© LETA 6 ноября, 2025 16:11

Юридическая консультация 0 комментариев

-Отец пострадал в аварии, когда сын вез его на машине. В результате у отца возникли серьезные проблемы со здоровьем, большие расходы на лечение и реабилитацию. Скажите, отец может оставить сына без наследства по этой причине?

Гражданский закон предусматривает возможность отстранения лица, имеющего право наследовать по закону, от получения наследства.

Согласно положениям Гражданского закона, завещатель на случай своей смерти может свободно распорядиться всем своим имуществом, однако он обязан учесть право неотклоняемых наследников на их обязательные доли (половина от той части наследства, которую они получили бы по закону, то есть при отсутствии завещания и договора наследования).

К таким неотклоняемым наследникам относятся в том числе дети завещателя. Однако такое отстранение возможно исключительно по соответствующим действительности причинам, предусмотренным законом и прямо указанным наследодателем в распоряжении на случай смерти.

Случаи, когда восходящий родственник может отстранить от наследства нисходящего, перечислены в статье 428 Гражданского закона. К ним относится, например, совершение преступление против жизни, здоровья, свободы или чести завещателя, его супруга или его восходящего родственника (пункт 1 статьи 428) или оставление завещателя в беспомощном состоянии, если мог ему помочь (пункт 3 статьи 428).

Дорожно-транспортное происшествие как возможное основание для отстранения

Если сын находился за рулем в момент аварии, в результате которой отец получил телесные повреждения, то важно знать, было ли это квалифицировано как уголовное преступление, был ли сын признан виновным в нем, был ли у него умысел, или случившееся случилось из-за грубой неосторожности сына.

Например, согласно статье 260 Уголовного закона, преступлением является нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом, управляющим транспортным средством, если в результате пострадавшему был причинен телесный вред средней тяжести, либо тяжкий телесный вред, либо наступила смерть человека.

Таким образом, сам факт аварии автоматически не дает права на отстранение сына от наследования полагающейся ему обязательной доли.

Вина сына требует доказательств. Но если судом будет доказана вина сына в уголовном преступлении, например, по статье 260 Уголовного закона, и в причинении отцу телесного вреда (и приговор суда вступит в силу), то это может быть признано обоснованной и достоверной причиной отстранения сына от наследства, что должно быть прямо указано в завещании в качестве причины отстранения.

Однако необходимо получить более подробную консультацию у присяжного адвоката или нотариуса по описанной вами ситуации, в том числе по вопросу составления завещания.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

