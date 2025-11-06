Может ли отец лишить сына наследства из-за аварии, в которой он пострадал?

Гражданский закон предусматривает возможность отстранения лица, имеющего право наследовать по закону, от получения наследства.

Согласно положениям Гражданского закона, завещатель на случай своей смерти может свободно распорядиться всем своим имуществом, однако он обязан учесть право неотклоняемых наследников на их обязательные доли (половина от той части наследства, которую они получили бы по закону, то есть при отсутствии завещания и договора наследования).

К таким неотклоняемым наследникам относятся в том числе дети завещателя. Однако такое отстранение возможно исключительно по соответствующим действительности причинам, предусмотренным законом и прямо указанным наследодателем в распоряжении на случай смерти.

Случаи, когда восходящий родственник может отстранить от наследства нисходящего, перечислены в статье 428 Гражданского закона. К ним относится, например, совершение преступление против жизни, здоровья, свободы или чести завещателя, его супруга или его восходящего родственника (пункт 1 статьи 428) или оставление завещателя в беспомощном состоянии, если мог ему помочь (пункт 3 статьи 428).

Дорожно-транспортное происшествие как возможное основание для отстранения

Если сын находился за рулем в момент аварии, в результате которой отец получил телесные повреждения, то важно знать, было ли это квалифицировано как уголовное преступление, был ли сын признан виновным в нем, был ли у него умысел, или случившееся случилось из-за грубой неосторожности сына.

Например, согласно статье 260 Уголовного закона, преступлением является нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом, управляющим транспортным средством, если в результате пострадавшему был причинен телесный вред средней тяжести, либо тяжкий телесный вред, либо наступила смерть человека.

Таким образом, сам факт аварии автоматически не дает права на отстранение сына от наследования полагающейся ему обязательной доли.

Вина сына требует доказательств. Но если судом будет доказана вина сына в уголовном преступлении, например, по статье 260 Уголовного закона, и в причинении отцу телесного вреда (и приговор суда вступит в силу), то это может быть признано обоснованной и достоверной причиной отстранения сына от наследства, что должно быть прямо указано в завещании в качестве причины отстранения.

Однако необходимо получить более подробную консультацию у присяжного адвоката или нотариуса по описанной вами ситуации, в том числе по вопросу составления завещания.