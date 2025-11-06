Глава латвийских католиков призывает к совместной молитве перед вечерними протестами

Он призвал людей присоединиться к молитве за Латвию сегодня в 19:00. «Мы можем сделать это, где бы мы ни находились — в церкви, в обществе, дома», — сказал Станкевич в записи.

Архиепископ подчеркивает необходимость молиться о свете Святого Духа, чтобы обрести мудрость и мир, а также принимать взвешенные решения.

Он призывает сделать это следующими или похожими словами, но самое главное – от всего сердца: «Мы просим Тебя, Господи, даровать нашим лидерам мудрость для принятия решений, способствующих справедливости, миру и защите всех людей, особенно тех, кто страдает от насилия и несправедливости. Пусть законы нашей страны отражают Твою правду и Твою любовь, и пусть наш народ воплощает эти ценности в жизни. Даруй, Господи, чтобы наш народ был объединён правдой и любовью, а не разделён страхом и ненавистью. Пусть наша земля будет безопасной, справедливой и основанной на твёрдой скале – Твоём Законе, воплощённом в жизни. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь».

Уже объявлено, что сегодня в 19:00 на Домской площади состоится акция протеста «Защитим Мать-Латвию» против выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

В заявке на проведение мероприятия подчеркивается, что конвенция — это не идеологический документ, а инструмент, помогающий защищать людей, предотвращать преступления и укреплять способность государства реагировать на угрозы безопасности.

Ожидается, что акции протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции пройдут сегодня вечером в Лиепае, Даугавпилсе, Цесисе, а также у посольств Латвии в Хельсинки, Таллине, Гааге, Вене, Берлине и Осло.

В Государственной полиции сообщили, что полиция совместно с другими службами готовится к объявленным публичным мероприятиям для обеспечения общественной безопасности и порядка. Полицейские будут присутствовать на всех местах проведения мероприятий, но особенно усиленно в столице.

В прошлую среду акция протеста против выхода из Стамбульской конвенции собрала у здания Сейма около 5000 человек, став одной из крупнейших за последние годы. Тем временем, более 67 000 человек подписали инициативу на портале «ManaBalss.lv» с призывом к президенту вернуть закон в Сейм для второго чтения.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере профилактики насилия, выступают против плана выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту жертв насилия и негативно скажется на международном имидже Латвии в глазах западных союзников.

В Латвии 1 мая прошлого года вступила в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция. Это международный договор, обязывающий государства-члены разрабатывать скоординированную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин от домашнего насилия.

Среди прочего, государства-члены обязаны предоставлять жертвам всестороннюю помощь и защиту, кризисные центры, круглосуточную горячую линию, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.