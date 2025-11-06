Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава латвийских католиков призывает к совместной молитве перед вечерними протестами

© LETA 6 ноября, 2025 15:56

Новости Латвии 0 комментариев

Общество разделилось из-за вопроса участия Латвии в Стамбульской конвенции, её влияния на наши законы и ценности, поэтому мы должны молиться за Латвию сегодня вечером, призвал католический архиепископ митрополит Збигнев Станкевич в Facebook.

Он призвал людей присоединиться к молитве за Латвию сегодня в 19:00. «Мы можем сделать это, где бы мы ни находились — в церкви, в обществе, дома», — сказал Станкевич в записи.

Архиепископ подчеркивает необходимость молиться о свете Святого Духа, чтобы обрести мудрость и мир, а также принимать взвешенные решения.

Он призывает сделать это следующими или похожими словами, но самое главное – от всего сердца: «Мы просим Тебя, Господи, даровать нашим лидерам мудрость для принятия решений, способствующих справедливости, миру и защите всех людей, особенно тех, кто страдает от насилия и несправедливости. Пусть законы нашей страны отражают Твою правду и Твою любовь, и пусть наш народ воплощает эти ценности в жизни. Даруй, Господи, чтобы наш народ был объединён правдой и любовью, а не разделён страхом и ненавистью. Пусть наша земля будет безопасной, справедливой и основанной на твёрдой скале – Твоём Законе, воплощённом в жизни. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь».

Уже объявлено, что сегодня в 19:00 на Домской площади состоится акция протеста «Защитим Мать-Латвию» против выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

В заявке на проведение мероприятия подчеркивается, что конвенция — это не идеологический документ, а инструмент, помогающий защищать людей, предотвращать преступления и укреплять способность государства реагировать на угрозы безопасности.

Ожидается, что акции протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции пройдут сегодня вечером в Лиепае, Даугавпилсе, Цесисе, а также у посольств Латвии в Хельсинки, Таллине, Гааге, Вене, Берлине и Осло.

В Государственной полиции сообщили, что полиция совместно с другими службами готовится к объявленным публичным мероприятиям для обеспечения общественной безопасности и порядка. Полицейские будут присутствовать на всех местах проведения мероприятий, но особенно усиленно в столице.

В прошлую среду акция протеста против выхода из Стамбульской конвенции собрала у здания Сейма около 5000 человек, став одной из крупнейших за последние годы. Тем временем, более 67 000 человек подписали инициативу на портале «ManaBalss.lv» с призывом к президенту вернуть закон в Сейм для второго чтения.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере профилактики насилия, выступают против плана выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту жертв насилия и негативно скажется на международном имидже Латвии в глазах западных союзников.

В Латвии 1 мая прошлого года вступила в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция. Это международный договор, обязывающий государства-члены разрабатывать скоординированную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин от домашнего насилия.

Среди прочего, государства-члены обязаны предоставлять жертвам всестороннюю помощь и защиту, кризисные центры, круглосуточную горячую линию, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.

Главные новости

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

Обновлено: 11:35 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 8 минут назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 21 час назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 1 день назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

