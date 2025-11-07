4 совета, как сэкономить деньги, заботясь о жилище

1. Перед длительным отсутствием отключите и проверьте электроприборы

В холодную погоду многие отправляются на поиски солнца в теплые страны, в результате дом на какое-то время может остаться пустым. Независимо от того, уехали вы надолго или всего на несколько дней, стоит помнить, что дома остаются не только мебель и растения, но и электроприборы. Телевизор, зарядные устройства и другие приборы, которые остаются включенными в розетку, продолжают потреблять электричество, даже если не используются. Незначительное на первый взгляд потребление со временем может привести к лишним расходам, но еще опаснее то, что без присмотра подключенные устройства могут привести к риску перегрева или короткого замыкания.

Уезжая из дома, рекомендуется отключить от сети все электроприборы, которые не используются – чайник, кофейный автомат, микроволновую печь, интерне-роутер и т. д. В домах, где для приготовления еды используется газ, необходимо перекрыть подачу газа. Во время вашего отсутствия также рекомендуется попросить доверенного соседа или друга время от времени заглядывать в вашу квартиру или дом, чтобы убедиться, что все в порядке.

“В домах все больше используются мощные электрические устройства, но электропроводка в старых домах часто не приспособлена к такой нагрузке. К перегрузке сети также может привести случайный разряд молнии, которая в самый неожиданный момент может ударить по близлежащей линии электропередач и уничтожить подключенные к сети устройства. В таких случаях может пригодиться страховка, которая поможет покрыть расходы на ремонт и при необходимости приобрести взамен новое оборудование – например, телевизор или другую бытовую технику. Напоминаем, что при страховании жилища следует обратить внимание и на то, какое страховое покрытие вы выбираете, ведь защита от перепадов напряжения не всегда входит в базовую страховку, но она может помочь возместить ущерб, причиненный как вашему дому, так и бытовой технике”, – объясняет Санита Гловецка, руководитель филиала Gjensidige Latvija.

2. Замените освещение на LED лампочки и добавьте датчики движения

Свет – одна из основных ценностей дома: он создает ощущение жизни, тепла и безопасности. Но именно освещение часто становится незаметным потребителем энергии. Старые лампы накаливания больше греют, чем светят, в то время как LED технологии действуют наоборот – они предлагают яркий свет при значительно меньшем потреблении электроэнергии и более длительном сроке службы.

Чтобы освещение было не только экономным, но и удобным в повседневной жизни, рекомендуется использовать датчики движения, которые будут включать свет только тогда, когда это действительно необходимо – например, в коридоре, погребе или на домашней террасе. Такие решения помогут сэкономить и одновременно будут обеспечивать комфорт, особенно в семьях с детьми или в случаях, когда свет остается включенным незаметно для всех.

Кроме того, в наше время доступны LED лампы с разным оттенком света – от холодного белого для рабочей обстановки до теплого, уютного света для отдыха. Таким образом, с помощью небольших изменений можно не только создать более приятную атмосферу, но и значительно уменьшить потребление электроэнергии в долгосрочной перспективе.

3. Проветривайте эффективно, не теряя тепло

Свежий воздух в жилище – один из факторов, который мы часто ценим только тогда, когда его не хватает. Он влияет на наше самочувствие, качество сна, работоспособность и даже на физическое состояние жилища. Однако проветривание не всегда происходит правильно – окна остаются приоткрытыми в течение всего дня, как бы создавая постоянный приток воздуха. Складывается впечатление циркуляции воздуха, но в действительности возникают только потери тепла и лишние расходы. Намного эффективнее короткие, но интенсивные проветривания – на пять – десять минут открыв окна одновременно в нескольких помещениях, создавая сквозняк. За это время происходит полноценная замена воздуха, а стены и мебель не успевают остыть, сохраняя накопившееся тепло.

Важно также учитывать уровень влажности воздуха. Слишком сухой воздух может вызывать дискомфорт и сухость кожи, в свою очередь чрезмерная влажность создает благоприятные условия для развития плесени и грибка. Оптимальная влажность воздуха в жилых помещениях составляет 40–60 %, если же она постоянно превышает норму, рекомендуется использовать влагопоглотители или проверить работу вентиляционной системы. Важно регулярно чистить вентиляционные решетки и вытяжки, особенно на кухне и в ванной комнате, где скапливается пар и жир. Засорившаяся вентиляция не только ухудшает качество воздуха, но и заставляет систему потреблять больше энергии для поддержания циркуляции воздуха. Раз в год фильтры рекомендуется менять или чистить, таким образом обеспечивая эффективную и безопасную вентиляцию в доме.

4. Установите термометры и не забывайте о теплоизоляции

Теплый дом создает уют, а чрезмерное отопление – лишние расходы. Каждый градус сверх 21°C означает увеличение потребления энергии на 5–7 %, что за время отопительного сезона может составить весьма значительную конечную сумму. Оптимальная температура в жилых комнатах 20–22°C, в спальне – немного ниже. Если дома установлены радиаторы с терморегулятором, то их можно настроить в соответствии с дневным ритмом: уменьшить температуру днем, когда дома никого нет, и увеличить вечером.

Важно также помнить, что у каждого жилища есть свои “слабые места”, через которые незаметно уходит тепло. Обычно это окна, двери, чердаки или стены. Если вы, стоя возле окна, чувствуете сильный сквозняк, это значит, что дом буквально нагревает наружный воздух.

Замена уплотнителей, регулировка окон и утепление чердака – вот простые работы, которые могут уменьшить потери тепла до 15–20%. Между тем, если дому больше 20 лет, предлагаем провести энергоаудит, во время которого специалисты с помощью тепловизора проверят, где именно происходят потери тепла и как их предотвратить. Помимо повышения энергоэффективности, такие улучшения повысят стоимость дома и обеспечат приятную температуру в зимние месяцы.

Энергоэффективный дом – это еще и безопасный дом. Регулярные проверки систем отопления, газоснабжения и электроснабжения снижают риск технических аварий, которые могут привести к значительным убыткам. Кроме того, осознанное управление хозяйством способствует устойчивому развитию – уменьшение потребления энергии означает меньшее воздействие на окружающую среду и экономию природных ресурсов.