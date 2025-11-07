Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Надо всей Европой прикрыть украинское небо: экс-генсек НАТО

7 ноября, 2025

Мир 0 комментариев

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что при сохранении нынешнего подхода Европы к конфликту в Украине и отсутствии усиления давления на Россию боевые действия могут затянуться, а Украина рискует постепенно терять территории.

В интервью изданию The Guardian Расмуссен предложил странам Европы рассмотреть возможность размещения войск на территории Украины до достижения соглашения о прекращении огня, а также создать систему противоракетной и противодроновой обороны, способную защитить как европейские страны, так и украинскую инфраструктуру. По его словам, государства НАТО, граничащие с Украиной, могли бы разместить элементы таких систем у себя, что укрепило бы коллективную безопасность альянса.

Расмуссен, возглавлявший НАТО в 2009–2014 годах, считает, что размещение систем ПВО в Польше и других странах восточного фланга продемонстрировало бы России, что нападение на эти территории будет рассматриваться как атака на весь альянс.

Он также высказался за передачу Украине дальнобойных ракет, подчеркнув, что европейские государства могли бы принять соответствующее решение самостоятельно, без ожидания действий со стороны США. В частности, по его мнению, возможная поставка Германией ракет Taurus могла бы способствовать возобновлению обсуждения вопроса о передаче Украине американских ракет Tomahawk.

Расмуссен напомнил, что представители Христианско-демократического союза Германии, включая нынешнего канцлера Фридриха Мерца, ранее выступали за передачу ракет Taurus, однако после прихода к власти Мерц пока не реализовал это решение. По мнению Расмуссена, шаг Берлина в этом направлении стал бы сигналом для США и мог бы способствовать продвижению переговорного процесса.

Что касается защиты воздушного пространства Украины, бывший генсек НАТО отметил, что европейские военные совместно с украинскими ВВС разработали проект «Небесный щит» (Sky Shield), предполагающий прикрытие западных и центральных регионов страны. Эта инициатива, по его словам, могла бы позволить перераспределить украинские силы на других направлениях и создать основу для будущих гарантий безопасности.

Расмуссен также высказал мнение, что европейский военный контингент должен быть размещён в Украине до достижения мирного соглашения. По его словам, иначе инициатива по формированию международной группы для поддержки возможных мирных договорённостей рискует остаться на уровне намерений.

Он подчеркнул, что для стимулирования мирного процесса необходимо пересмотреть стратегию и изменить темп действий, поскольку, по его мнению, Россия не будет заинтересована в переговорах, если сочтёт возможным добиться успеха военными средствами.

В настоящее время Расмуссен проводит консультации в европейских столицах, включая Лондон. Среди обсуждаемых тем — возможное предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных тем, которые США предоставили Катару после инцидента с участием Израиля и представителей группировки ХАМАС в Дохе.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

