Надо всей Европой прикрыть украинское небо: экс-генсек НАТО

В интервью изданию The Guardian Расмуссен предложил странам Европы рассмотреть возможность размещения войск на территории Украины до достижения соглашения о прекращении огня, а также создать систему противоракетной и противодроновой обороны, способную защитить как европейские страны, так и украинскую инфраструктуру. По его словам, государства НАТО, граничащие с Украиной, могли бы разместить элементы таких систем у себя, что укрепило бы коллективную безопасность альянса.

Расмуссен, возглавлявший НАТО в 2009–2014 годах, считает, что размещение систем ПВО в Польше и других странах восточного фланга продемонстрировало бы России, что нападение на эти территории будет рассматриваться как атака на весь альянс.

Он также высказался за передачу Украине дальнобойных ракет, подчеркнув, что европейские государства могли бы принять соответствующее решение самостоятельно, без ожидания действий со стороны США. В частности, по его мнению, возможная поставка Германией ракет Taurus могла бы способствовать возобновлению обсуждения вопроса о передаче Украине американских ракет Tomahawk.

Расмуссен напомнил, что представители Христианско-демократического союза Германии, включая нынешнего канцлера Фридриха Мерца, ранее выступали за передачу ракет Taurus, однако после прихода к власти Мерц пока не реализовал это решение. По мнению Расмуссена, шаг Берлина в этом направлении стал бы сигналом для США и мог бы способствовать продвижению переговорного процесса.

Что касается защиты воздушного пространства Украины, бывший генсек НАТО отметил, что европейские военные совместно с украинскими ВВС разработали проект «Небесный щит» (Sky Shield), предполагающий прикрытие западных и центральных регионов страны. Эта инициатива, по его словам, могла бы позволить перераспределить украинские силы на других направлениях и создать основу для будущих гарантий безопасности.

Расмуссен также высказал мнение, что европейский военный контингент должен быть размещён в Украине до достижения мирного соглашения. По его словам, иначе инициатива по формированию международной группы для поддержки возможных мирных договорённостей рискует остаться на уровне намерений.

Он подчеркнул, что для стимулирования мирного процесса необходимо пересмотреть стратегию и изменить темп действий, поскольку, по его мнению, Россия не будет заинтересована в переговорах, если сочтёт возможным добиться успеха военными средствами.

В настоящее время Расмуссен проводит консультации в европейских столицах, включая Лондон. Среди обсуждаемых тем — возможное предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных тем, которые США предоставили Катару после инцидента с участием Израиля и представителей группировки ХАМАС в Дохе.