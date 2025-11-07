Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Встречаете Рождество дома? Как подготовить кухню к приему гостей: советы эксперта

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 10:15

С приближением праздничного сезона кухням по всей Латвии будет уделяться всё больше внимания, потому что 46% жителей Латвии собираются принимать гостей на Рождество. В это время из-за приёма гостей требования к кухням возрастают, но благодаря продуманному планированию и простым приспособлениям даже самые маленькие пространства могут стать уютными и эффективными местами, чтобы отмечать праздники.

Недавний опрос показывает, что большинство людей начинают серьёзно думать о Рождестве только ближе к концу года: двое из трёх респондентов начинают готовиться к празднику после середины ноября, а 41% опрошенных выжидают даже до декабря. Примерно в это время мы начинаем активно двигаться на кухне - планировать работу, продумывать, как принимать гостей. 43% респондентов признают, что именно уборка и подготовка дома доставляют им самые большие трудности в это время.

Создайте дополнительные места

По мере того как мы закупаем все необходимое к праздникам и увеличиваем список гостей, доступное место на кухне становится всё более важным. Чтобы освободить больше места для всех необходимых работ, можно использовать стены. Разместив металлическую штангу в доступном месте на кухне, мы получим место для хранения чашек, кухонных принадлежностей или небольших корзинок для приправ, тем самым освободив место на столешнице и одновременно сохраняя необходимые вещи на расстоянии вытянутой руки.

“Система подвесных штанг на кухне - один из самых простых способов освободить пространство на столешнице, не жертвуя стилем. В рождественский сезон она может стать даже декоративным элементом, если украсить её гирляндами или праздничной зеленью. После праздников такие решения для хранения позволяют создать новую, более удобную планировку кухни для повседневных предметов”, - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

Он отмечает, что если нужно еще больше места для всех приготовлений, практичным дополнением могут стать складные столы или тележки, которые также могут быть очень функциональны после праздников. Эти решения можно использовать как дополнительное место для приготовления пищи, для размещения десертов или в качестве тележек для сервировки, когда приходят гости.

Каждый четвёртый респондент хотел бы иметь больше сервировочной посуды, и примерно столько же говорят, что им не хватает контейнеров для хранения продуктов, чтобы поддерживать бесперебойный и организованный процесс. Своевременная подготовка и подходящие кухонные принадлежности могут превратить хаос в покой.

Сконцентрироваться на функциях кухни

В самые загруженные дни приготовления пищи крайне важно обеспечить чёткий и эффективный рабочий процесс между зонами подготовки, приготовления еды и уборки. Держите разделочные доски, ножи и миски рядом с зоной подготовки, а кастрюли, сковородки, масло и кухонные принадлежности - рядом с плитой. Чистая раковина со свежими губками, мылом и легкодоступным мусорным ведром облегчит уборку кухни, чтобы там не царил хаос даже во время рождественского безумия.

По словам Римкуса, данные опроса показывают, что 79% людей тратят пять или более часов на приготовление еды в Рождеству, а 32% респондентов признают, что планирование и приготовление еды - одна из самых сложных задач в праздничные дни. Благодаря чётко определённым зонам подготовки, приготовления еды и уборки даже долгие часы на кухне могут быть приятными».

Он рекомендует воспринимать кухню как танцпол - каждый шаг должен быть естественным. Когда инструменты находятся на правильных местах, весь процесс приготовления становится проще и приятнее. На небольших кухнях этот функциональный подход к зонированию помогает создать ощущение большего и более контролируемого пространства.

Практическая подготовка, которую стоит начать уже сегодня

С приближением декабря своевременная подготовка уменьшит спешку в праздничный период. Начните с освобождения холодильника и морозильной камеры, чтобы найти место для более крупных продуктов. Убедитесь, что все необходимые праздничные предметы в хорошем состоянии, и замените всё, что может вызвать беспокойство в будущем.

Дизайнер интерьера заметил, что хорошая подготовка – предпосылка спокойного Рождества. “Когда всё имеет свое место и ​​спланировано заранее, вы действительно сможете наслаждаться самим процессом, а не только результатом. Пока магазины не переполнены людьми, купите такие ингредиенты, как мука, сахар, масло и специи. Если хотите подготовиться ещё больше, заранее нарежьте и заморозьте, например, лук, чеснок и зелень. Если эти ингредиенты уже подготовлены, вы сэкономите драгоценное время, когда готовите большие блюда и одновременно принимаете гостей”.

Римкус напоминает, что радость на кухне рождается не стремлением к совершенству, а благодаря своевременному планированию, покою и важным моментам в жизни. Немного организации, несколько оригинальных идей для хранения и праздничное настроение - и любая кухня, независимо от её размера, может стать центром праздника, наполненным теплом, светом и восхитительными ароматами в это Рождество.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Обновлено: 12:10 09.11.2025
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

