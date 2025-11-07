Встречаете Рождество дома? Как подготовить кухню к приему гостей: советы эксперта

Недавний опрос показывает, что большинство людей начинают серьёзно думать о Рождестве только ближе к концу года: двое из трёх респондентов начинают готовиться к празднику после середины ноября, а 41% опрошенных выжидают даже до декабря. Примерно в это время мы начинаем активно двигаться на кухне - планировать работу, продумывать, как принимать гостей. 43% респондентов признают, что именно уборка и подготовка дома доставляют им самые большие трудности в это время.

Создайте дополнительные места

По мере того как мы закупаем все необходимое к праздникам и увеличиваем список гостей, доступное место на кухне становится всё более важным. Чтобы освободить больше места для всех необходимых работ, можно использовать стены. Разместив металлическую штангу в доступном месте на кухне, мы получим место для хранения чашек, кухонных принадлежностей или небольших корзинок для приправ, тем самым освободив место на столешнице и одновременно сохраняя необходимые вещи на расстоянии вытянутой руки.

“Система подвесных штанг на кухне - один из самых простых способов освободить пространство на столешнице, не жертвуя стилем. В рождественский сезон она может стать даже декоративным элементом, если украсить её гирляндами или праздничной зеленью. После праздников такие решения для хранения позволяют создать новую, более удобную планировку кухни для повседневных предметов”, - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.

Он отмечает, что если нужно еще больше места для всех приготовлений, практичным дополнением могут стать складные столы или тележки, которые также могут быть очень функциональны после праздников. Эти решения можно использовать как дополнительное место для приготовления пищи, для размещения десертов или в качестве тележек для сервировки, когда приходят гости.

Каждый четвёртый респондент хотел бы иметь больше сервировочной посуды, и примерно столько же говорят, что им не хватает контейнеров для хранения продуктов, чтобы поддерживать бесперебойный и организованный процесс. Своевременная подготовка и подходящие кухонные принадлежности могут превратить хаос в покой.

Сконцентрироваться на функциях кухни

В самые загруженные дни приготовления пищи крайне важно обеспечить чёткий и эффективный рабочий процесс между зонами подготовки, приготовления еды и уборки. Держите разделочные доски, ножи и миски рядом с зоной подготовки, а кастрюли, сковородки, масло и кухонные принадлежности - рядом с плитой. Чистая раковина со свежими губками, мылом и легкодоступным мусорным ведром облегчит уборку кухни, чтобы там не царил хаос даже во время рождественского безумия.

По словам Римкуса, данные опроса показывают, что 79% людей тратят пять или более часов на приготовление еды в Рождеству, а 32% респондентов признают, что планирование и приготовление еды - одна из самых сложных задач в праздничные дни. Благодаря чётко определённым зонам подготовки, приготовления еды и уборки даже долгие часы на кухне могут быть приятными».

Он рекомендует воспринимать кухню как танцпол - каждый шаг должен быть естественным. Когда инструменты находятся на правильных местах, весь процесс приготовления становится проще и приятнее. На небольших кухнях этот функциональный подход к зонированию помогает создать ощущение большего и более контролируемого пространства.

Практическая подготовка, которую стоит начать уже сегодня

С приближением декабря своевременная подготовка уменьшит спешку в праздничный период. Начните с освобождения холодильника и морозильной камеры, чтобы найти место для более крупных продуктов. Убедитесь, что все необходимые праздничные предметы в хорошем состоянии, и замените всё, что может вызвать беспокойство в будущем.

Дизайнер интерьера заметил, что хорошая подготовка – предпосылка спокойного Рождества. “Когда всё имеет свое место и ​​спланировано заранее, вы действительно сможете наслаждаться самим процессом, а не только результатом. Пока магазины не переполнены людьми, купите такие ингредиенты, как мука, сахар, масло и специи. Если хотите подготовиться ещё больше, заранее нарежьте и заморозьте, например, лук, чеснок и зелень. Если эти ингредиенты уже подготовлены, вы сэкономите драгоценное время, когда готовите большие блюда и одновременно принимаете гостей”.

Римкус напоминает, что радость на кухне рождается не стремлением к совершенству, а благодаря своевременному планированию, покою и важным моментам в жизни. Немного организации, несколько оригинальных идей для хранения и праздничное настроение - и любая кухня, независимо от её размера, может стать центром праздника, наполненным теплом, светом и восхитительными ароматами в это Рождество.