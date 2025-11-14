Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Инициатором канала стал объявленный в России «иноагентом» бизнесмен Олег Тиньков. По словам Ширяева, стартовый контент команда сделала всего за два с половиной месяца - снято 12 шоу по 12 часов каждому.

«Это было безумное лето... Многие из них смогли принять участие в съемках уже первого цикла программ», - рассказал Ширяев.

Доступ к Dom предлагается по подписке - 3,99 доллара в месяц или 35,99 доллара в год. В проекте участвуют Дмитрий Назаров, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Артемий Троицкий, Алекс Дубас, Таир Мамедов, Антон Лирник, Сэм Трескунов, Мария Шалаева, Паша Залуцкий, Эд Мацаберидзе и Вера Мусаелян.

«Мы собрали на одном экране всех артистов, телеведущих, комиков, музыкантов, аудитория которых разбросана сегодня по миру... Вы хотели, чтобы они вернулись к вам в развлекательных, неполитических форматах? Мы это сделали!», - говорится в анонсе проекта.

Создатели Dom делают ставку на легкие, неполитические форматы и ностальгию по знакомым лицам, которые исчезли с российских телеканалов, но сохранили лояльную аудиторию в эмиграции.