Несмотря на звучное имя, Уунона подчёркивает, что не имеет никакого отношения к идеологии нацизма и сам обычно представляется просто как Адольф Уунона. Он объясняет, что имя дал ему отец — в Намибии, где долго сохранялось немецкое влияние, такие имена встречались куда чаще, чем сегодня, и их исторический смысл в семьях понимали не всегда.

Политик признаётся, что осознал вес своего полного имени уже во взрослом возрасте, но менять его полностью не спешил, чтобы избежать путаницы в документах. Однако в последние годы он официально сократил его, оставив лишь первую часть.

Для избирателей же главное совсем не имя. Уунона известен как давно работающий местный лидер, который активно занимается инфраструктурой и социальными вопросами региона. Поэтому каждый новый заголовок «Адольф Гитлер снова победил на выборах» воспринимается скорее как курьёз для внешнего мира — а в самой Намибии это просто очередной результат хорошо знакомого политика.