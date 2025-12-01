Мошенники не спят: за прошлую неделю у жителей Латвии выманили 460 937 евро

С 24 ноября по 30 ноября в Госполиции зарегистрирован 271 случай мошенничества. В 71 случае жители потеряли деньги, в 197 случаях попытки мошенников не привели к финансовому ущербу потенциальных жертв, в трех случаях причиненный ущерб еще неизвестен.

По-прежнему основная часть средств была похищена в результате вишинга, или ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений, почты или социальных служб. На прошлой неделе телефонным мошенникам удалось выманить 303 931 евро, и больше всего таких случаев вновь зарегистрировано в Рижском регионе - 189.