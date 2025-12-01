Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министр экономики приукрасил свои достижения: Re:Check (1)

Редакция PRESS 1 декабря, 2025 14:40

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в очередной раз вводит в заблуждение относительно своих достижений в снижении цен на продукты питания, заявляя, что Латвия положительно выделяется на фоне соседних стран — Эстонии и Литвы. Также необоснованно утверждение Валайниса о том, что в Латвии наметилось падение цен на продукты питания по сравнению с маем, когда правительство заключило меморандум с предпринимателями, сообщает Re:Check — отдел по проверке фактов, работающий под эгидой Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica. Об этом пишет LSM+.

Центральное статистическое управление (ЦСУ) недавно опубликовало свежие данные по инфляции – в октябре, по сравнению с сентябрем, цены на продукты питания снова выросли. Наибольшее влияние на рост цен оказали продукты питания, в основном из-за повышения цен на кофе, яйца, шоколад, кондитерские изделия, мясо, масло и молоко.

Позднее журналисты различных СМИ спрашивали Валайниса, почему так происходит, если министр обещал снизить цены на продукты. Министр экономики начал рассказывать, что в годовом разрезе результаты не видны, но нужно смотреть период с мая, когда правительство заключило упомянутый меморандум с предпринимателями.

«Все инициативы, которые мы начали в мае, — мы дали лекарство болезни, которая не лечилась десять лет. И сейчас мы видим, что с мая ситуация в Латвии отличается от ситуации в Литве и Эстонии, у нас с мая началось падение цен», — сказал Валайнис в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

Однако это неправда – с момента подписания меморандума ситуация в Латвии в этом плане не улучшилась по сравнению с соседями.

На продукты питания в целом в Латвии с мая цены даже немного выросли – на 0,1 процентного пункта – ровно так же, как и в Эстонии. В свою очередь, в Литве цены немного снизились.
К тому же, следует учитывать, что в конце лета и начале осени цены на ряд групп продуктов часто временно снижаются по сезонным причинам.

Валайнис объяснил СМИ, что нужно смотреть именно на корзину самых дешевых товаров в тех группах основных продуктов, которые включены в меморандум. «Если мы посмотрим с момента подписания меморандума не только по продуктам, но по всем категориям товаров, то в корзине низких цен снижение составило 0,8%», — заявил Валайнис в программе «900 секунд» на TV3.

Экспериментально собранные данные Центрального статистического управления это действительно подтверждают, то есть цена на самые дешевые основные продукты питания снизилась на 0,8 процентного пункта.

Тем не менее, министр преподносит это снижение как уникальное среди стран Балтии.
«Это данные, которые мы можем сравнить, например, между странами Балтии. И на уровне Балтии мы впервые, я думаю, за несколько десятилетий, выделяемся отличающейся тенденцией. Если в Эстонии тенденция к росту [цен], то у нас с мая наблюдается стабильная тенденция к снижению», – сказал Валайнис.

Подобным образом министр ответил и на вопрос ведущего программы Naudas cena («Цена денег») на TV 24 относительно корзины низких цен. Он спросил, не наблюдалась ли бы такая тенденция и без меморандума.

«Если бы цены падали сами по себе, они падали бы и в Литве, и в Эстонии. Но в Эстонии цены продолжают расти», – сказал Валайнис.

Однако министр опять вводит в заблуждение – его утверждениям о двух других странах Балтии нет никаких доказательств, поскольку там такие данные об изменениях корзины продуктов питания по низким ценам не собираются.
Следовательно, нет никаких оснований утверждать, что в Литве и Эстонии цены на самые дешевые продукты растут, в то время как у нас падают.

То, что сопоставимых данных нет, Re:Check подтвердила и советница Валайниса Уна Фелдентале. Она признала, что сопоставимы только данные, собранные по методике Eurostat, о продуктах питания и безалкогольных напитках в целом. В этом отношении с момента подписания меморандума цены в Латвии не снизились, и мы никак положительно не выделяемся на фоне соседей.

Это не первый раз, когда министр экономики Валайнис вводит в заблуждение о возможностях государства заставить цены на продукты падать и достижениях проводимой им политики, отмечают журналисты Re:Baltica.

