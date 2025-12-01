США начали сокращение контингента в Европе: союзники готовы, но беспокоятся

В конце октября штаб армии США в Европе объявил, что бригада из 3000 военнослужащих, размещённая в Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии, возвращается в Соединённые Штаты без ротационной замены. Это решение объяснили необходимостью «сбалансировать конфигурацию сил США» и признанием «возросшего потенциала Европы». В Румынии, где сосредоточено несколько ключевых объектов НАТО, численность американских военных уже сократилась с 1700 до 1000 человек, передаёт Bloomberg.

По данным источников агентства, официальные лица в Бухаресте публично сохраняют спокойствие, но в частных разговорах выражают обеспокоенность: решение Вашингтона может изменить баланс сил на стратегически важном черноморском направлении.

Как меняется военное присутствие США в Европе

С конца холодной войны численность американских войск в Европе сократилась практически в десять раз — с более чем 300 тыс. человек в конце 1980-х до примерно 90–100 тыс. в 2023–2024 гг. После вторжения России в Украину США увеличили контингент на 20 тыс., доведя его до пика в около 120 тыс. Но последние решения указывают на разворот: Пентагон стремится перераспределить силы между Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, где США сталкиваются с растущими вызовами со стороны Китая.

Хотя общее сокращение пока умеренное, европейские страны воспринимают его как сигнал: в будущем ответственность за безопасность континента будет всё больше ложиться на них.

Учения без США: Европа пробует действовать самостоятельно

В ноябре в Трансильвании прошли учения, впервые проведённые полностью под европейским командованием: бригада солдат под руководством Франции отрабатывала оборону горного региона без участия американских наземных подразделений. США обеспечивали лишь контроль воздушного пространства и логистическую поддержку — две области, в которых у Европы пока нет сравнимых возможностей.

Эксперты отмечают, что европейские армии способны вести боевые действия на земле, но в стратегически важных сегментах НАТО по-прежнему опирается на США:

разведка и спутниковый мониторинг,

противовоздушная и ПРО-оборона,

дальнобойные высокоточные удары,

стратегическая логистика.



ЕС запустил программу оборонных кредитов SAFE стоимостью 150 млрд евро — крупнейший оборонный пакет в своей истории. Европейское космическое агентство впервые разворачивает военную программу на сумму более 1 млрд евро, а страны ЕС активно наращивают разведывательные возможности.

При этом одна из самых критичных проблем — логистика — остаётся нерешённой. ЕС работает над созданием «военного Шенгена», который обеспечит быстрый транзит войск и техники через границы. Но на практике передвижение всё ещё напоминает путешествие XIX века.

Французский генерал Максим До Тран рассказал, что путь его бригады на учения в Румынию занял 10 дней, включив в себя пять самолётов, 11 поездов и 15 колонн грузовиков. Задержки на границах стоили трёх дополнительных дней.

Ситуация мало изменилась со времён начала войны в Украине. В 2022 году Германия отказалась пропустить французские танки через свою территорию, сочтя их слишком тяжёлыми для дорожной инфраструктуры — технику пришлось отправлять морем, и дорога длилась недели.

По оценкам ЕС, доставка войск из портов Западной Европы в страны, граничащие с Россией и Украиной, сейчас занимает до полутора месяцев. Цель европейских реформ — сократить этот срок до 3–5 дней.

Европа убеждает США не уходить, но настроения изменились

По данным Bloomberg, за закрытыми дверями европейские чиновники пытаются убедить Вашингтон не выводить войска. США заверяют, что не оставят союзников, но их слова уже не звучат как абсолютная гарантия.

«Впервые за 70 лет европейцы перестали воспринимать американские гарантии как незыблемые», — отмечает Джулия Джоя, директор черноморской программы Института Ближнего Востока.

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что страна уже ищет замену уходящему американскому контингенту. Ключевым кандидатом считается Франция, которая традиционно выступает за стратегическую автономию Европы.

В ближайшее время Дан посетит Париж для обсуждения увеличения французского военного присутствия в регионе.