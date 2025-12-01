Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США начали сокращение контингента в Европе: союзники готовы, но беспокоятся

1 декабря, 2025

США приступили к поэтапному сокращению своего военного контингента в Европе — и теперь европейским странам все чаще приходится отрабатывать элементы обороны без привычной опоры на Вашингтон. Это происходит на фоне двухлетних предупреждений западных разведок о «предвоенном времени» и возможной атаке России в ближайшие годы. Однако переброска войск НАТО к восточным границам до сих пор занимает недели, а заменить критические американские мощности в ряде сфер союзникам не удаётся.

В конце октября штаб армии США в Европе объявил, что бригада из 3000 военнослужащих, размещённая в Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии, возвращается в Соединённые Штаты без ротационной замены. Это решение объяснили необходимостью «сбалансировать конфигурацию сил США» и признанием «возросшего потенциала Европы». В Румынии, где сосредоточено несколько ключевых объектов НАТО, численность американских военных уже сократилась с 1700 до 1000 человек, передаёт Bloomberg.

По данным источников агентства, официальные лица в Бухаресте публично сохраняют спокойствие, но в частных разговорах выражают обеспокоенность: решение Вашингтона может изменить баланс сил на стратегически важном черноморском направлении.

Как меняется военное присутствие США в Европе

С конца холодной войны численность американских войск в Европе сократилась практически в десять раз — с более чем 300 тыс. человек в конце 1980-х до примерно 90–100 тыс. в 2023–2024 гг. После вторжения России в Украину США увеличили контингент на 20 тыс., доведя его до пика в около 120 тыс. Но последние решения указывают на разворот: Пентагон стремится перераспределить силы между Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, где США сталкиваются с растущими вызовами со стороны Китая.

Хотя общее сокращение пока умеренное, европейские страны воспринимают его как сигнал: в будущем ответственность за безопасность континента будет всё больше ложиться на них.

Учения без США: Европа пробует действовать самостоятельно

В ноябре в Трансильвании прошли учения, впервые проведённые полностью под европейским командованием: бригада солдат под руководством Франции отрабатывала оборону горного региона без участия американских наземных подразделений. США обеспечивали лишь контроль воздушного пространства и логистическую поддержку — две области, в которых у Европы пока нет сравнимых возможностей.

Французский снайпер на учениях в Румынии.

Эксперты отмечают, что европейские армии способны вести боевые действия на земле, но в стратегически важных сегментах НАТО по-прежнему опирается на США:

разведка и спутниковый мониторинг,
противовоздушная и ПРО-оборона,
дальнобойные высокоточные удары,
стратегическая логистика.

ЕС запустил программу оборонных кредитов SAFE стоимостью 150 млрд евро — крупнейший оборонный пакет в своей истории. Европейское космическое агентство впервые разворачивает военную программу на сумму более 1 млрд евро, а страны ЕС активно наращивают разведывательные возможности.

При этом одна из самых критичных проблем — логистика — остаётся нерешённой. ЕС работает над созданием «военного Шенгена», который обеспечит быстрый транзит войск и техники через границы. Но на практике передвижение всё ещё напоминает путешествие XIX века.

Французский генерал Максим До Тран рассказал, что путь его бригады на учения в Румынию занял 10 дней, включив в себя пять самолётов, 11 поездов и 15 колонн грузовиков. Задержки на границах стоили трёх дополнительных дней.

Ситуация мало изменилась со времён начала войны в Украине. В 2022 году Германия отказалась пропустить французские танки через свою территорию, сочтя их слишком тяжёлыми для дорожной инфраструктуры — технику пришлось отправлять морем, и дорога длилась недели.

По оценкам ЕС, доставка войск из портов Западной Европы в страны, граничащие с Россией и Украиной, сейчас занимает до полутора месяцев. Цель европейских реформ — сократить этот срок до 3–5 дней.

Европа убеждает США не уходить, но настроения изменились

По данным Bloomberg, за закрытыми дверями европейские чиновники пытаются убедить Вашингтон не выводить войска. США заверяют, что не оставят союзников, но их слова уже не звучат как абсолютная гарантия.

«Впервые за 70 лет европейцы перестали воспринимать американские гарантии как незыблемые», — отмечает Джулия Джоя, директор черноморской программы Института Ближнего Востока.

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что страна уже ищет замену уходящему американскому контингенту. Ключевым кандидатом считается Франция, которая традиционно выступает за стратегическую автономию Европы.

В ближайшее время Дан посетит Париж для обсуждения увеличения французского военного присутствия в регионе.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

