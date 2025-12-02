У нас столько хорошей работы, вот, например! Пуполс из Нацблока советует латышам возвращаться на родину

"Во многих латышских группах Англии можно прочитать полный бред, что на родине не платят больше 800 евро в месяц. Мол, нет смысла ехать домой. В Латвии всё плохо.

Из интереса зашёл на портал SS.lv в раздел «Работа». Предложения на декабрь 2025 года выглядят так:

Учитель: зарплата за одну ставку — 1666 евро, социальные гарантии, медицинская страховка, льготы на проезд в рижском общественном транспорте.

Оператор шлифовальных станков. Зарплата: от 1336 до 1650 евро (brutto).

Оператор упаковки чипсов Ādaži: 1370–1465 евро brutto + доплаты за ночные смены. Компания предоставляет бесплатный транспорт до работы и обратно.

Оператор производственной линии по изготовлению сосисок: Оплата от 1336 до 1500 евро (brutto) в месяц.

Бетонщик в SIA “Tilts”: 10–14 евро/час (brutto) — в зависимости от опыта и знаний, социальные гарантии.

Бармен в SIA “Alfor”: 1200–1600 евро в месяц.

Автоэлектрик: после испытательного срока 2200 евро + питание и медицинская страховка.

Я не говорю, что у нас зарплаты грандиозные. Конечно, это не так. Но латвийские предприятия вынуждены понемногу подтягивать уровень оплаты до английского и ирландского, иначе просто не выживут", - пишет представитель Нацблока.

В комментариях разразилась настоящая буря, люди отмечали, что Пуполс, мягко говоря, не видит настоящей реальности.

"Ансис, мне кажется, что в этот раз ты промахнулся... Все вышеперечисленные объявления (у меня есть подозрение) касаются только Риги и ближайших окрестностей. Но, к сожалению, Латвия не заканчивается на границе Риги... И если уж на то пошло, то было бы честно сравнивать эти вакансии именно с зарплатами в Лондоне, Дублине и их пригородах, потому что и там далеко не всё так однозначно. Это всё выглядит как небольшой маркетинговый трюк с лёгким бросанием пыли в глаза. Вроде и не врёшь, но очень многое умалчивается...", - отметили в комментариях.

"Анситис, детка, пройди по всем этим вакансиям и потом снова напиши про свой опыт рядом с описанием каждой вакансии! Будь добр и сделай это", - шутили люди.

"Человек, который раньше ворочил кирпичи в Англии за 4 штуки в месяц, теперь поедет работать учителем физики в Латвию", - не унимались люди.

Кстати, в третьем квартале этого года средняя брутто-зарплата в Латвии составила 1835 евро в месяц и по сравнению с третьим кварталом 2024 года увеличилась на 132 евро, или на 7,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).