У нас столько хорошей работы, вот, например! Пуполс из Нацблока советует латышам возвращаться на родину

2 декабря, 2025

LETA

Кинопродюсер, депутат Рижской думы Ансис Пуполс (Нацблок) на своей странице в Facebook призвал латышей возвращаться на родину, потому что у нас полно хорошо оплачиваемой работы.

"Во многих латышских группах Англии можно прочитать полный бред, что на родине не платят больше 800 евро в месяц. Мол, нет смысла ехать домой. В Латвии всё плохо.

Из интереса зашёл на портал SS.lv в раздел «Работа». Предложения на декабрь 2025 года выглядят так:

Учитель: зарплата за одну ставку — 1666 евро, социальные гарантии, медицинская страховка, льготы на проезд в рижском общественном транспорте.

Оператор шлифовальных станков. Зарплата: от 1336 до 1650 евро (brutto).

Оператор упаковки чипсов Ādaži: 1370–1465 евро brutto + доплаты за ночные смены. Компания предоставляет бесплатный транспорт до работы и обратно.

Оператор производственной линии по изготовлению сосисок: Оплата от 1336 до 1500 евро (brutto) в месяц.

Бетонщик в SIA “Tilts”: 10–14 евро/час (brutto) — в зависимости от опыта и знаний, социальные гарантии.

Бармен в SIA “Alfor”: 1200–1600 евро в месяц.

Автоэлектрик: после испытательного срока 2200 евро + питание и медицинская страховка.

Я не говорю, что у нас зарплаты грандиозные. Конечно, это не так. Но латвийские предприятия вынуждены понемногу подтягивать уровень оплаты до английского и ирландского, иначе просто не выживут", - пишет представитель Нацблока.

В комментариях разразилась настоящая буря, люди отмечали, что Пуполс, мягко говоря, не видит настоящей реальности.

"Ансис, мне кажется, что в этот раз ты промахнулся... Все вышеперечисленные объявления (у меня есть подозрение) касаются только Риги и ближайших окрестностей. Но, к сожалению, Латвия не заканчивается на границе Риги... И если уж на то пошло, то было бы честно сравнивать эти вакансии именно с зарплатами в Лондоне, Дублине и их пригородах, потому что и там далеко не всё так однозначно. Это всё выглядит как небольшой маркетинговый трюк с лёгким бросанием пыли в глаза. Вроде и не врёшь, но очень многое умалчивается...", - отметили в комментариях.

"Анситис, детка, пройди по всем этим вакансиям и потом снова напиши про свой опыт рядом с описанием каждой вакансии! Будь добр и сделай это", - шутили люди.

"Человек, который раньше ворочил кирпичи в Англии за 4 штуки в месяц, теперь поедет работать учителем физики в Латвию", - не унимались люди.

Кстати, в третьем квартале этого года средняя брутто-зарплата в Латвии составила 1835 евро в месяц и по сравнению с третьим кварталом 2024 года увеличилась на 132 евро, или на 7,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

