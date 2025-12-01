Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Средняя заплата в Латвии выросла: свежие данные ЦСУ

1 декабря, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале этого года средняя брутто-зарплата в Латвии составила 1835 евро в месяц и по сравнению с третьим кварталом 2024 года увеличилась на 132 евро, или на 7,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В свою очередь, почасовая оплата труда до уплаты налогов выросла до 12,12 евро, или на 4,6%.

В третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом среднемесячная брутто-зарплата выросла на 1,5%, а почасовая - снизилась на 4,5%. Сокращение почасовой оплаты одновременно с ростом среднемесячной брутто-зарплаты чаще всего обусловлено тем, что количество отработанных часов в квартале растет быстрее общего фонда оплаты труда, так как в третьем квартале было на семь рабочих дней больше, чем во втором квартале.

Средняя нетто-зарплата составила 1361 евро - 74,1% от брутто-зарплаты, увеличившись за год на 10,5% и опередив рост потребительских цен и зарплаты до уплаты налогов (брутто). Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 6,3%.

Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку в третьем квартале 2025 года составила 1488 евро. По сравнению с третьим кварталом 2024 года (1385 евро) она выросла на 103 евро, или на 7,5%. Медиана оплаты труда после уплаты налогов на рабочую силу (нетто) в третьем квартале текущего года составила 1135 евро - за год она выросла на 11,7%.

ЦСУ сообщает, что в третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом прошлого года рост средней зарплаты в частном секторе на один процентный пункт превысил повышение зарплаты в публичном секторе - 8,1% и 7,1% соответственно.

В третьем квартале средняя зарплата в частном секторе до уплаты налогов составляла 1821 евро, а в общественном секторе она была на 62 евро выше, или 1883 евро.

На изменение средней оплаты труда влияет не только рост или сокращение зарплат работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы, а также структурные изменения рынка труда, пояснили в ЦСУ. Влияние упомянутых факторов в целом проявляется в изменениях фонда оплаты труда и численности работников с полной занятостью - эти данные используются для расчетов средней оплаты труда.

Фонд начисленной зарплаты в третьем квартале 2025 года по сравнению с третьим кварталом прошлого года в целом по стране вырос на 6,9%, или на 259 млн евро, а число наемных работников в пересчете на полную нагрузку сократилось на 6300, или на 0,8%.

В третьем квартале по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года заработная плата быстрее всего росла в сфере других услуг, включая деятельность общественных, публичных и иных организаций, ремонт предметов индивидуального пользования и бытовых принадлежностей, услуги химчистки, парикмахерских, салонов красоты, похоронных агентств и другие услуги - на 15,1%, в сфере образования - на 13,4%, в сфере недвижимости - на 12,3%, а также в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров - на 11,4%.

В третьем квартале этого года среднемесячная зарплата за работу на полную ставку, которая превышала среднюю по стране, была в сфере финансовой и страховой деятельности (3022 евро), информационно-коммуникационных услуг (2866 евро), профессиональных, научных и технических услуг (2334 евро), энергетики (2257 евро), добывающей промышленности и разработки карьеров (2178 евро), государственного управления (2141 евро), водоснабжения, канализации, управления сточными водами и отходами (1827 евро), а также в сфере здравоохранения и социального ухода (1879 евро).

Самая низкая средняя зарплата за работу на полную ставку была в сфере услуг размещения и питания - 1182 евро до уплаты налогов.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Рижском регионе - 2008 евро, а самая низкая - в Латгале (1329 евро). Самый большой разрыв в средней зарплате был между Рижским и Латгальским регионами - 33,8%.

Брутто-зарплата за один отработанный час в третьем квартале 2025 года составила 12,12 евро, и за год выросла на 4,6% (в третьем квартале 2024 года - 11,59 евро).

Почасовые затраты на рабочую силу, включающие как оплату труда, так и другие связанные с рабочей силой расходы работодателя, за год выросли с 14,57 до 15,2 евро, или на 4,4%. На это повлиял рост общих расходов на рабочую силу на 6,7% и увеличение отработанных часов на 2,2% за год.

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

