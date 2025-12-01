Солнце повернулось к Земле корональной дырой! Что нас ждёт?

Специалисты прогнозируют магнитные возмущения уровня Kp4 и возможную слабую магнитную бурю класса G1. Это умеренные явления, которые могут вызвать лёгкие перебои в радиосвязи и навигации.

Любителям полярного сияния также стоит быть начеку: в ночь на 3–4 декабря активность может усилиться. Единственный минус — полнолуние 4 декабря, которое немного «забьёт» слабые вспышки.

Корональная дыра №4 видна на снимках обсерватории SDO/AIA как тёмный участок на солнечном диске — это зона, откуда солнечный ветер ускоряется и уходит в сторону Земли.