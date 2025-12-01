Минуты молчания: в Литве журналисты объявили акцию протеста

В распространённом в понедельник публичном обращении содержится требование к «власти отказаться от предложения об изменении процедуры увольнения генерального директора и инициировать серьёзное обсуждение деполитизации Совета LRT с участием журналистских организаций, СМИ и экспертов по праву».

«Всю эту неделю сотрудники LRT: журналисты, ведущие программ, продюсеры, видео- и звукорежиссёры, операторы и другие коллеги, без которых LRT просто не смогло бы функционировать, – будут объявлять в эфире минуты молчания. Мы объясним, насколько важны свободные СМИ для демократического общества, приведём примеры несостоявшихся государств и что происходит, когда СМИ узурпируются», – говорится в сообщении.

«Подчеркнём: наша обеспокоенность не связана с конкретными личностями – мы протестуем против попыток разрушить существующие гарантии независимости LRT», – говорится в нём.

На прошлой неделе поправка, предложенная лидером партии «Рассвет Нямунаса» Ремигиюсом Жемайтайтисом, прошла стадию внесения в Сейм голосами правящей партии. Она предлагает упростить процедуру увольнения генерального директора LRT, установив порог в половину голосов совета вещателя вместо нынешних двух третей.

Сам политик признал, что при рассмотрении проекта в Сейме необходимо будет установить, что для увольнения руководителя LRT потребуется более половины голосов членов совета, то есть не менее семи из 12. Между тем Совет LRT высказался за сохранение действующего порога, когда для увольнения генерального директора требуется квалифицированное большинство в восемь голосов.

Журналисты национального вещателя заявляют, что испытывают беспрецедентное давление со стороны политиков и замечают попытку захвата общественного вещателя.

Журналист LRT Эдвардас Кубилюс заявил, что некоторые его коллеги получают угрозы расправы от отдельных политиков правящего большинства.

Журналист новостного портала национального вещателя Эгле Самошкайте заявила, что поправки направлены на то, чтобы навредить СМИ, поэтому «не стоит ждать, чтобы потом не махать кулаками после драки».

На прошлой неделе Сейм также принял решение заморозить бюджет вещателя на три года. Это означает, что в 2026, 2027 и 2028 годах LRT будет выделено по 79,6 миллиона евро.

В начале ноября партия «Рассвет Нямунаса» приняла резолюцию, призывающую «остановить ползучий переворот» и заявляющую, что СМИ «стали средством сокрытия информации, открытой пропаганды и стравливания людей, а не средством распространения информации».