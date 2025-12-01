Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Всё ради контента: прокуратура наказала латвийского тиктокера за хулиганство

Редакция PRESS 1 декабря, 2025 16:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Прокуратура назначила создателю контента TikTok наказание в виде общественных работ за непристойное поведение в ресторане и спортивном клубе.

Как выяснило агентство LETA в прокуратуре, молодой человек обвинялся в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Согласно обвинению, летом 2025 года молодой человек в помещении одного кафе в Риге запрыгнул на стойку обслуживания клиентов и без разрешения проник в отделённую от зоны обслуживания кухню. С кухни он схватил приготовленный для какого-то клиента упакованный бургер и направился с ним к выходу из заведения.

В свою очередь, в помещении одного торгового центра у входа в спортивный клуб обвиняемый нажал кнопку «Exit», одновременно с физическим усилием толкая турникет входа в противоположную сторону его вращения, в результате чего повредил механизм турникета настолько, что его пришлось ремонтировать.

По оценке обвинения, человек умышленно повредил имущество компании на сумму 7338 евро.

Обвиняемый организовывал съёмку своих выходок, чтобы потом опубликовать эти видеозаписи в социальной сети TikTok.

«Учитывая характер инкриминируемых преступных деяний, причинённый ими вред, полученные сведения о личности обвиняемого, в том числе тот факт, что он ранее не был судим, а также то, что человек признаёт свою вину по предъявленному обвинению и сожалеет о содеянном», прокурор назначил ему наказание в виде 190 часов общественных работ.

Ранее сообщалось, что в связи с хулиганскими действиями молодого человека в Государственной полиции было начато несколько дел об административных правонарушениях, и к нему применялись административные взыскания. Также сотрудники полиции проводили с нарушителем профилактические беседы.

Несмотря на применённые наказания, человек продолжал противоправные действия. В Государственную полицию поступили заявления от двух компаний, которым парень причинил ущерб. В связи с этим 29 августа полиция возбудила уголовное уголовное дело.

3 сентября полицейские задержали подозреваемого — мужчину 2002 года рождения. В тот же день в его квартире был проведён обыск, в ходе которого изъяли марихуану и другие вещества неизвестного происхождения (назначена экспертиза), а также несколько носителей данных. Несколько недель в сентябре молодой человек провёл под стражей.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

