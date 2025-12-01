Всё ради контента: прокуратура наказала латвийского тиктокера за хулиганство

Как выяснило агентство LETA в прокуратуре, молодой человек обвинялся в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Согласно обвинению, летом 2025 года молодой человек в помещении одного кафе в Риге запрыгнул на стойку обслуживания клиентов и без разрешения проник в отделённую от зоны обслуживания кухню. С кухни он схватил приготовленный для какого-то клиента упакованный бургер и направился с ним к выходу из заведения.

В свою очередь, в помещении одного торгового центра у входа в спортивный клуб обвиняемый нажал кнопку «Exit», одновременно с физическим усилием толкая турникет входа в противоположную сторону его вращения, в результате чего повредил механизм турникета настолько, что его пришлось ремонтировать.

По оценке обвинения, человек умышленно повредил имущество компании на сумму 7338 евро.

Обвиняемый организовывал съёмку своих выходок, чтобы потом опубликовать эти видеозаписи в социальной сети TikTok.

«Учитывая характер инкриминируемых преступных деяний, причинённый ими вред, полученные сведения о личности обвиняемого, в том числе тот факт, что он ранее не был судим, а также то, что человек признаёт свою вину по предъявленному обвинению и сожалеет о содеянном», прокурор назначил ему наказание в виде 190 часов общественных работ.

Ранее сообщалось, что в связи с хулиганскими действиями молодого человека в Государственной полиции было начато несколько дел об административных правонарушениях, и к нему применялись административные взыскания. Также сотрудники полиции проводили с нарушителем профилактические беседы.

Несмотря на применённые наказания, человек продолжал противоправные действия. В Государственную полицию поступили заявления от двух компаний, которым парень причинил ущерб. В связи с этим 29 августа полиция возбудила уголовное уголовное дело.

3 сентября полицейские задержали подозреваемого — мужчину 2002 года рождения. В тот же день в его квартире был проведён обыск, в ходе которого изъяли марихуану и другие вещества неизвестного происхождения (назначена экспертиза), а также несколько носителей данных. Несколько недель в сентябре молодой человек провёл под стражей.