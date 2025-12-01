На аукцион в Латвии выставили долги Березовского

В начале ноября на латвийском портале электронных торгов появился один из самых необычных и спорных лотов последних лет. Администратор неплатежеспособного Baltic International Bank (BIB) объявил аукцион по продаже прав требования к умершему гражданину России, которым, как удалось установить, является Борис Березовский.

Предмет торгов - не сама недвижимость, а совокупность долговых обязательств. Их общая сумма по состоянию на 15 сентября 2025 года составляет 73 500 000 USD и 4 777 911 GBP.

Начальная цена лота установлена в размере EUR 68 772 077,98, а размер обязательного обеспечительного взноса (задатка) составляет внушительные EUR 6 877 207,80.

Главная ценность лота - его обеспечение: долг на сумму $73,5 млн гарантирован ипотекой на знаменитую виллу Le Clocher De La Garoupe, расположенную в элитном районе Кап-д-Антиб (Cap d-Antibes) на Французской Ривьере.

Борис Березовский приобрел Château de la Garoupe в 1996 году за сумму, эквивалентную €8,4 млн. В 2015 году замок был конфискован в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с французским риелтором Жан-Луи Борда, которого считали подставным лицом бизнесмена. В том же году Борда приговорили к двум годам условного лишения свободы и крупному штрафу. Сам Березовский был найден мёртвым в своём загородном доме под Лондоном в марте 2013-го.

Торги стартовали 7 ноября 2025 года и завершатся 8 декабря 2025 года.