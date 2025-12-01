В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Между тем, нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу за минувшие выходные попытались 32 мигранта, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечено уже 11 879 попыток незаконного пересечения границы. По соображениям гуманности в Латвии принят 31 мигрант.

За весь прошлый год было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.