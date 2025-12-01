Совет родителям от президента: читайте книги вместе с детьми

В понедельник президент посетил Юрмальскую Центральную библиотеку, где в «Комнате сказок» встретился с воспитанниками 6-й группы дошкольного учреждения «Тауренитис». Он поделился воспоминаниями о книгах, читал вместе с детьми латышские народные сказки и говорил о времени ожидания Рождества.

Ринкевич подчеркнул важность чтения в повседневной жизни детей и взрослых, отметив, что чтение — это возможность получать новые идеи и расширять кругозор. По его словам, когда дети с интересом слушают и задают вопросы, взрослые тоже переживают истории иначе — ярко, энергично и с новым взглядом.

В 2025 году Латвия отмечает 500-летие латышской книги, поэтому Президент призывает родителей, учителей и дедушек с бабушками находить время для чтения, читать детям и читать вместе с ними. По мнению Ринкевича, время, проведённое вместе за чтением, запомнится ребёнку гораздо дольше, чем любой миг перед экраном.