Браво, Маэстро! Новая песня Раймонда Паулса: послушайте сами (ВИДЕО)

В записи участвовал сам Маэстро, исполнив фортепианное соло, а также музыканты оркестра MC: Джулианс (клавишные), Робертс Раса (бас), Улдис Бейтиньш (гитара) и Анрийс Гринбергс (ударные). Песня записана полностью с использованием акустических инструментов — без сэмплов, битов и инструментов искусственного интеллекта. Звукозапись и сведение выполнил Гинтс Станкевичс, а фортепианное соло Маэстро записано в 1-й студии Латвийского радио в сотрудничестве с продюсером Густавом Эренпрейсом.

Видеоверсия песни создана с использованием выступления Анце на юбилейном концерте Гунтарса Рачса в концертном зале «Ulbrokas pērle». Видео подготовлено в сотрудничестве с 360TV и оператором Гинтом Фаренхостом, а текстовое видео разработано студией Dween Production.