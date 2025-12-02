Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Далеко ли то Таллина? Ой, Риге — далеко: сравните детские пособия у нас и у них

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 09:01

Новости Латвии 0 комментариев

Всегда интересно взглянуть, как живут наши соседи и сравнить. Например, председатель Центристской партии Михаил Кылварт из Эстонии, рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о принятых изменениях в отношении детских пособий, поддержки молодым семьям и пожилых людей. Просто сравните с Ригой и Латвией.

"Коалиционное соглашение в Таллинне подписано, и я рад сообщить, что нам удалось внести в документ основные предвыборные обещания Центристской партии. Мы не раз говорили о том, что наша цель – смягчить последствия вызванных безграмотной налоговой политикой правительства проблем. Поэтому в числе наших приоритетов - поддержка детей, молодых семей и пожилых людей.

С 1 сентября 2026 года будет отменена плата за место в детском саду.
Поддержим родителей. По случаю рождения одного ребёнка будем выплачивать 1000 евро, рождения двойни – 3000 евро, и рождения трёх и более детей – 10 000 евро.
С 1 сентября 2026 года пособие на начало учебного года (ранцевое пособие) вырастет со 100 евро до 150 евро.
С 1 сентября 2026 года пособие на начало учебного года (ранцевое пособие) для первоклассника вырастет с 320 евро до 500 евро.
С нового года мы повысим размер ежегодного пособия, выплачиваемого пенсионерам ко дню рождения с 200 до 250 евро.
С 2026 года возобновим выдачу пакетов помощи проживающим в Таллинне одиноким пенсионерам.
В сотрудничестве с частным сектором построим современный олимпийский бассейн с водным центром.

Политики уходящей коалиции пытаются запугивать людей, тем, что новая городская власть собирается отменить повышение зарплаты учителей. Это неправда. Несмотря на то, что прежняя мэрия планировала повышения зарплат лишь до конца этого календарного года, новая коалиция найдет средства, чтобы продолжить выплачивать педагогам повышенную зарплату. Центристская партия и раньше доказывала на деле, что предвыборные обещания не заканчиваются вместе с избирательной кампанией. Также будет и сейчас". - пишет Михаил Кылварт

А что же у нас?

Сейчас в Риге действуют выплаты за одного новорожденного – 150 евро, а с 1 января 2026 года они повысятся до 450 евро. В то же время, с 1 июля 2025 года размеры пособий в Рижском самоуправлении следующие: 4500 евро за двойню; 6000 евро, если родилась двойня и в семье уже есть трое или более детей; 7500 евро, если за одни роды родились трое и более детей.

Кроме того, правительство одобрило подготовленные Министерством юстиции изменения, согласно которым с января 2026 года размер государственных выплат на содержание детей увеличится на 30 евро в месяц. Выплаты на содержание составят 155 евро в месяц за ребенка до семи лет и 180 евро в месяц за ребенка от семи до 18 лет, а также за совершеннолетних до 21 года.

А помните тот анекдот - "Далеко ли до Таллина...?"

