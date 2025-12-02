Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жестокая расправа: вор прикончил собаку с особым цинизмом (3)

© LETA 2 декабря, 2025 09:28

Новости Латвии 3 комментариев

В конце ноября в Елгаве был арестован мужчина за повешение собаки во время кражи, сообщает Государственная полиция (VP). 25 марта этого года в полицию поступила информация, что житель Елгавы, вернувшись с работы, обнаружил, что его дом ограблен, а проникший в жилище человек жестоко расправился с его собакой, повесив её, из-за чего животное погибло.

У мужчины были украдены портативный компьютер с зарядным устройством, компьютерная мышь, а также игровая рулевая система — руль и педали. Однако, как подчёркивает полиция, самым большим потрясением для хозяина стала жестокая расправа над его питомцем — собака была убита особо жестоким способом.

По факту случившегося был начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона — кража с проникновением в жилище или другое помещение. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без неё.

Также инициирован уголовный процесс по части второй статьи 230 Уголовного закона за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора, а также лишение права содержать определённые виды животных или любых животных сроком до пяти лет.

Для установления возможного подозреваемого были проведены многочисленные процессуальные действия. 27 ноября был задержан мужчина 1959 года рождения, а на следующий день Земгальский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция продолжает расследование.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (3)

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (3)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (3)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (3)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (3)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (3)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (3)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

