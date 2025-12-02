У мужчины были украдены портативный компьютер с зарядным устройством, компьютерная мышь, а также игровая рулевая система — руль и педали. Однако, как подчёркивает полиция, самым большим потрясением для хозяина стала жестокая расправа над его питомцем — собака была убита особо жестоким способом.

По факту случившегося был начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона — кража с проникновением в жилище или другое помещение. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без неё.

Также инициирован уголовный процесс по части второй статьи 230 Уголовного закона за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора, а также лишение права содержать определённые виды животных или любых животных сроком до пяти лет.

Для установления возможного подозреваемого были проведены многочисленные процессуальные действия. 27 ноября был задержан мужчина 1959 года рождения, а на следующий день Земгальский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция продолжает расследование.