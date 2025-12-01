Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Последняя совместная работа»: будущее коалиции никто не может прогнозировать (2)

1 декабря, 2025 18:51

Новости Латвии

Ожидаемое во второй половине недели принятие госбюджета будет последней совместной работой нынешней коалиции, заявил в интервью Латвийскому телевидению высказал депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»). С тем, что никто не может прогнозировать, как в дальнейшем будет работать коалиция, согласился в эфире Латвийского радио и глава государства Эдгар Ринкевич.

По мнению Кучинскиса, никто не будет пытаться специально развалить правительство, поэтому возможно, что коалиция сможет проработать в техническом режиме до выборов в Сейм. Маловероятно, что премьер-министр Эвика Силиня из «Нового Единства» сама заявит, что продолжение работы невозможно, говорит политик:

«Но бюджет они примут, потому что ставки слишком высоки. То, что говорили о «кремлистах» после истории со Стамбульской конвенцией, сможет затмить только то, если кто-то выйдет из коалиционного бюджета — поэтому все они будут на месте. И, определенно, на мой взгляд, это будет последняя совместная работа коалиции. Потому что касательно того, что произойдет дальше, фактически все говорят о практически таком «окончании отношений», которые и так не являются хорошими. Вопреки тому, что говорит премьер, будто споры только укрепляют коалицию — на самом деле это не так. Поэтому я прогнозирую, что будет хаос, и вопрос только в том, будет ли он бОльшим или меньшим».

Президент Эдгар Ринкевич, выступая на Латвайиском радио: предвыборная кампания началась необычайно рано, уже в конце сентября, и жесткая риторика между коалиционными партиями не способствует доверию общества к политикам — хотя на консультациях и переговорах видно стремление партнеров принять бюджет на следующий год.

По словам Ринкевича, после принятия бюджета напряженность может снизиться, и переговоры о дальнейшей работе коалиции состоятся либо до конца этого, либо в начале следующего года. «Однако, хотя стороны могут договориться о дальнейшем сотрудничестве, в итоге все может продолжиться по-прежнему», — говорит президент.

Он указал, что необходимо разделять публичную риторику и принятие реальных решений, особенно в сферах, касающихся безопасности и обороны государства. Ринкевич отметил, что выборы приближаются с каждым месяцем, поэтому политическое позиционирование усилится, и самое важное в этих условиях — обеспечить принятие критически важных решений, касающихся защиты границы, реализации плана развития Национальных вооруженных сил и др.

«Главным экзаменом станет госбюджет, но впереди еще целый ряд связанных с ним решений, которые тоже предстоит принять», — подчеркнул президент.

Как сообщалось, Сейм на этой неделе планирует утвердить госбюджет на следующий год. Переговоры по бюджету уже в течение длительного времени сопровождаются опасениями по поводу стабильности коалиции.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

