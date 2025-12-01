По мнению Кучинскиса, никто не будет пытаться специально развалить правительство, поэтому возможно, что коалиция сможет проработать в техническом режиме до выборов в Сейм. Маловероятно, что премьер-министр Эвика Силиня из «Нового Единства» сама заявит, что продолжение работы невозможно, говорит политик:

«Но бюджет они примут, потому что ставки слишком высоки. То, что говорили о «кремлистах» после истории со Стамбульской конвенцией, сможет затмить только то, если кто-то выйдет из коалиционного бюджета — поэтому все они будут на месте. И, определенно, на мой взгляд, это будет последняя совместная работа коалиции. Потому что касательно того, что произойдет дальше, фактически все говорят о практически таком «окончании отношений», которые и так не являются хорошими. Вопреки тому, что говорит премьер, будто споры только укрепляют коалицию — на самом деле это не так. Поэтому я прогнозирую, что будет хаос, и вопрос только в том, будет ли он бОльшим или меньшим».

Президент Эдгар Ринкевич, выступая на Латвайиском радио: предвыборная кампания началась необычайно рано, уже в конце сентября, и жесткая риторика между коалиционными партиями не способствует доверию общества к политикам — хотя на консультациях и переговорах видно стремление партнеров принять бюджет на следующий год.

По словам Ринкевича, после принятия бюджета напряженность может снизиться, и переговоры о дальнейшей работе коалиции состоятся либо до конца этого, либо в начале следующего года. «Однако, хотя стороны могут договориться о дальнейшем сотрудничестве, в итоге все может продолжиться по-прежнему», — говорит президент.

Он указал, что необходимо разделять публичную риторику и принятие реальных решений, особенно в сферах, касающихся безопасности и обороны государства. Ринкевич отметил, что выборы приближаются с каждым месяцем, поэтому политическое позиционирование усилится, и самое важное в этих условиях — обеспечить принятие критически важных решений, касающихся защиты границы, реализации плана развития Национальных вооруженных сил и др.

«Главным экзаменом станет госбюджет, но впереди еще целый ряд связанных с ним решений, которые тоже предстоит принять», — подчеркнул президент.

Как сообщалось, Сейм на этой неделе планирует утвердить госбюджет на следующий год. Переговоры по бюджету уже в течение длительного времени сопровождаются опасениями по поводу стабильности коалиции.