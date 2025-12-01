Космическая пыль, которая «ведёт себя как живая». Что это было?

При нагреве — всего до 40–70°C — некоторые частицы начинали менять форму, словно подстраиваясь под условия.
Одни «расправлялись», образуя тонкие нити. Другие наоборот — сворачивались в спирали, как будто у них был собственный план поведения.
Никакого белка, никаких клеток. Это не жизнь. Но это и не обычная инертная пыль.
Лаборатории выдвигают разные версии:
необычные кристаллические структуры,
фуллерены и углеродные кластеры с памятью формы,
остатки сложных молекул, переживших межзвёздный полёт.
Самое интригующее: частицы вели себя одинаково в разных лабораториях при одинаковых условиях нагрева.
То есть эффект воспроизводимый — и пока необъяснённый.
Это не «инопланетная жизнь». Но это напоминает, что Вселенная любит подкидывать вещи, которые выглядят… подозрительно организованными.
И очень возможно, что мы ещё далеко не всё понимаем о том, как материя может самоорганизовываться без биологии.