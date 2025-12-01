Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как технологии меняют детство — и почему всё не так просто

Редакция PRESS 1 декабря, 2025 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

В автобусе или кафе мы всё чаще видим одну и ту же сцену: родитель даёт малышу телефон, они вместе смотрят мультфильм, улыбаются, но почти не смотрят друг на друга. Такие моменты стали частью нового «пост-цифрового» детства — привычного, удобного и при этом незаметно меняющего то, как дети развиваются и взаимодействуют с миром.

Детское развитие строится не на уроках и абстрактных правилах, а на крошечных ежедневных моментах: обмен взглядами, паузы в разговоре, жесты, совместное удивление улитке на тротуаре или чтение книги за завтраком. Именно через такие микросценки ребёнок учится вниманию, языку, эмоциям и ощущению «я — с кем-то». И в эти процессы экран часто встраивается как третий участник, иногда заменяя живую взаимность.

Исследования последних двадцати лет показывают, что регулярное использование экранов связано с трудностями: сложнее сосредоточиться, довести дело до конца, успокоиться, легче нарушается сон, особенно если гаджет используется перед сном. Даже просто включённый телевизор на фоне сокращает длительность игры у малышей и рассыпает их внимание. Но при этом технологии не являются абсолютным злом. Качественные мультфильмы, хорошие образовательные приложения и продуманный контент действительно помогают — улучшают словарный запас, учат эмоциям и дают ребёнку инструменты лучше понимать мир.

Некоторые философы и исследователи считают, что мы постепенно становимся «пост-людьми» — существами, чья эволюция включает интеграцию с технологиями. И дети, свободно пользующиеся гаджетами, возможно, формируют новые когнитивные стратегии, которые мы ещё не понимаем. Но главный вопрос остаётся открытым: как постоянное присутствие экранов влияет на отношения родителей и детей? На ту самую тонкую ткань взаимодействия, из которой складывается личность? Ответа пока нет. Учёные только начинают изучать это всерьёз.

И всё-таки один совет стабильно подтверждается специалистами: любое время, проведённое вместе без экранов, — бесценно. Даже если это не особенное событие, а просто дорога домой, сказка перед сном, сбор каштанов или общее ничегонеделание. Экран может развлечь, занять и даже чему-то научить, но он не заменяет главного — живого, совместного взгляда на мир.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

