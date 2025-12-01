Требуются секретные агенты: KNAB дал объявление о работе

Требования к секретным сотрудникам достаточно высоки. Чтобы попасть в элитное подразделение, кандидаты должны иметь высшее образование, отлично владеть латышским и английским языками, обладать коммуникативными навыками, а также иметь незапятнанную репутацию и получить допуск к государственной тайне. В списке их должностных обязанностей значится оперативная разведка, сбор улик, прослушка, слежка и задержание подозреваемых.

Зарплаты тем, кто готов отстаивать интересы государства в борьбе с коррупцией, обещают неплохие. KNAB готов платить им по 2000 евро до уплаты налогов на испытательном сроке, а если они успешно пройдут отбор и достойно покажут себя в деле, то и больше. Ведь секретным агентам полагаются премии, социальные гарантии, а также возможность обучения в Латвии и за рубежом.

Стоит отметить, что KNAB за все время своего существования всего второй раз приглашает на работу оперативных сотрудников (предыдущий набор в 2024 году вызвал большой интерес, собрав около 300 заявок), но в целом публичный поиск сотрудников для латвийских спецслужб, похоже, становится нормой. В 2022 году Бюро по защите Конституции (SAB) публично пригласило аналитиков, в 2023-м — специалистов по разведке и контрразведке, а весной 2023-го Служба государственной безопасности (VDD) искала себе телохранителей.