«Не верю, что это самоубийство»: коллега рассказывает о трагедии Илоны (ВИДЕО)

2 декабря, 2025

LETA

Известно, что погибшая женщина — Илона Яукуле — была медицинским работником. Она трагически погибла, когда её автомобиль съехал в Даугаву. Вокруг происшествия распространяются разные версии.

«Facebook» потрясло видео, опубликованное коллегой Илоны Яукуле. По словам Марины, Яукуле работала и в больнице, и в Службе неотложной медицинской помощи: «Я бы не удивилась, если бы она работала ещё где-то».

Коллега продолжает: «Я посмотрела то видео, где она едет на машине, прямо въезжая в воду. Читала комментарии и вижу, что версий много — что это было сделано намеренно, что это — самоубийство… Но знаете, она так много работала! Придя со “скорой”, она шла в токсикологию. Вернувшись из токсикологии, снова шла на “скорую”. Уверена, она была настолько переутомлена — как, впрочем, и все медики в Латвии, — что, возможно, она просто по ошибке повернула не туда… Я не верю, что она могла совершить самоубийство. Все коллеги скажут то же самое…»

Марина добавляет, что Илона была очень хорошим человеком, и что бы там ни произошло, она просит не писать в комментариях «ерунду, не зная человека».

«Здоровья всем, берегите себя и обращайте внимание на своих близких», — завершает своё видео Марина.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в понедельник после обеда подняли из Даугавы автомобиль, который въехал в реку в четверг, сообщает агентство LETA. В VUGD рассказали, что спасатели начали работы уже в 10 утра. Сначала под водой к автомобилю прикрепили тросы, затем подтянули его к берегу и подняли над водой. В завершение машина была извлечена на берег с помощью манипулятора спасательного автомобиля.

Ход работ все эти дни осложняло сильное течение, которое постоянно сносило автомобиль, поэтому каждый день перед началом подводной разведки приходилось заново оценивать условия и возможные препятствия для перемещения машины ближе к берегу. Дополнительные сложности создавали глубина — около девяти метров, — и полная темнота, где видимость с фонарём составляла всего примерно 30 сантиметров, сообщили в VUGD. Течение также поднимало муть со дна, еще больше ухудшая видимость. Рабочее время сокращалось из-за быстрого наступления темноты и холода.

Это одни из самых сложных спасательных работ за последнее время, признали в службе.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером автомобиль, двигавшийся по 11 ноября набережной со стороны Вантового моста, совершил резкий манёвр и въехал в Даугаву в районе пристани для прогулочных катеров. В пятницу днём спасателям удалось поднять из Даугавы погибшую водительницу автомобиля, а в выходные продолжались работы по извлечению машины.

