Париж: Зеленский обсуждает с Макроном мирный план по Украине

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский обсуждают возможные условия мирного соглашения между Киевом и Москвой. Макрон принял украинского коллегу в Елисейском дворце в понедельник, 1 декабря, на следующий день после встречи украинской и американской делегаций во Флориде.

Главной темой встречи стал план США по прекращению боевых действий в Украине. Как отмечает AFP со ссылкой на официальные данные Парижа, Макрон и Зеленский намерены обсудить "условия справедливого и прочного мира", и "тесную координацию" с европейскими союзниками Украины.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом переговоров подчеркнул, что процесс мирного урегулирования в Украине не может проходить без участия европейцев. При этом Европа уже добилась уступок в пользу Киева в ходе переговоров по плану США, заявил Барро в эфире радиостанции France Culture.

Прошедшие накануне переговоры Украины и США во Флориде были "продуктивными и успешными", заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. "Наша цель - это процветающая, сильная Украина, - заявил он. - Мы обсуждали все вопросы, важные для Украины. И США оказывали очень сильную поддержку".

Госсекретарь США Марко Рубио оценил переговоры как "очень продуктивные", но указал, что для достижения мира в войне России против Украины нужно будет проделать еще больше работы. Он добавил, что Россия должна стать "частью уравнения" при решении спорных моментов урегулирования. По словам Рубио, на встрече обсуждались не только вопросы прекращения войны, но и долгосрочные вопросы безопасности. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о "хороших шансах на заключение соглашения".

После Парижа Зеленский посетит Дублин, где 2 декабря встретится с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином и его заместителем Саймоном Харрисом.