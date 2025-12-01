Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Париж: Зеленский обсуждает с Макроном мирный план по Украине

1 декабря, 2025

Спустя день после переговоров делегаций Украины и США украинский президент Зеленский прибыл в Париж для переговоров с французским коллегой Макроном по вопросам возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский обсуждают возможные условия мирного соглашения между Киевом и Москвой. Макрон принял украинского коллегу в Елисейском дворце в понедельник, 1 декабря, на следующий день после встречи украинской и американской делегаций во Флориде.

Главной темой встречи стал план США по прекращению боевых действий в Украине. Как отмечает AFP со ссылкой на официальные данные Парижа, Макрон и Зеленский намерены обсудить "условия справедливого и прочного мира", и "тесную координацию" с европейскими союзниками Украины.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом переговоров подчеркнул, что процесс мирного урегулирования в Украине не может проходить без участия европейцев. При этом Европа уже добилась уступок в пользу Киева в ходе переговоров по плану США, заявил Барро в эфире радиостанции France Culture.

Прошедшие накануне переговоры Украины и США во Флориде были "продуктивными и успешными", заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. "Наша цель - это процветающая, сильная Украина, - заявил он. - Мы обсуждали все вопросы, важные для Украины. И США оказывали очень сильную поддержку".

Госсекретарь США Марко Рубио оценил переговоры как "очень продуктивные", но указал, что для достижения мира в войне России против Украины нужно будет проделать еще больше работы. Он добавил, что Россия должна стать "частью уравнения" при решении спорных моментов урегулирования. По словам Рубио, на встрече обсуждались не только вопросы прекращения войны, но и долгосрочные вопросы безопасности. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о "хороших шансах на заключение соглашения".

После Парижа Зеленский посетит Дублин, где 2 декабря встретится с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином и его заместителем Саймоном Харрисом.

 

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

