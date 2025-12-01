Осьминоги умеют редактировать собственный мозг. В реальном времени!

У этих животных есть особый биологический механизм — массовое редактирование РНК, причём не в отдельных клетках, а по всему нервному аппарату.

У людей таких участков около 20. У осьминогов — больше 33 000.

Что это значит?

осьминог может изменять работу своих нейронов на ходу;

перестраивать реакции под новую среду;

буквально «перепрограммировать» себя в ответ на стресс, опасность или задачу.

По сути, это встроенная CRISPR технология, которая меняет не ДНК, а поведение нервной системы.

Учёные считают, что именно благодаря этому осьминоги:

решают головоломки,

открывают банки,

выбираются из аквариумов,

обучаются быстрее большинства рыб,

имитируют окружающую среду до абсурда точным способом.

И да — их интеллект с каждым годом выглядит всё страннее.

Хорошо ещё, что они живут в море.

А то бы у нас уже была конкуренция за рабочие места.