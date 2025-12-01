Осьминоги умеют редактировать собственный мозг. В реальном времени!

У этих животных есть особый биологический механизм — массовое редактирование РНК, причём не в отдельных клетках, а по всему нервному аппарату.
У людей таких участков около 20. У осьминогов — больше 33 000.
Что это значит?
осьминог может изменять работу своих нейронов на ходу;
перестраивать реакции под новую среду;
буквально «перепрограммировать» себя в ответ на стресс, опасность или задачу.
По сути, это встроенная CRISPR технология, которая меняет не ДНК, а поведение нервной системы.
Учёные считают, что именно благодаря этому осьминоги:
решают головоломки,
открывают банки,
выбираются из аквариумов,
обучаются быстрее большинства рыб,
имитируют окружающую среду до абсурда точным способом.
И да — их интеллект с каждым годом выглядит всё страннее.
Хорошо ещё, что они живут в море.
А то бы у нас уже была конкуренция за рабочие места.