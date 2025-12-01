Нужно поставить столбики у набережной! Рижская дума реагирует на трагедию

Директор Департамента городской среды и мобильности Рижского городского самоуправления Кристап Каулиньш в интервью Латвийскому радио рассказал, что в местах, где максимальная скорость движения установлена до 50 километров в час, не требуется наличие ограждающих барьеров, однако решения рассматриваются. Каулиньш отметил, что решением могут стать металлические столбики, которые выполняют функцию барьера, но при этом вписываются в городскую среду.

«Если говорить конкретно о набережной 11 Ноября, то в этом месте несчастные случаи происходили неоднократно, и ранее не было решений о каких-либо ограничениях. Но то, что мы уже сделали до этого происшествия, принимая во внимание вышеупомянутое, – мы высказали предложение создать новую бюджетную программу – программу улучшения доступности среды и безопасности движения, чтобы в таких местах можно было проводить благоустройство, а именно, создавать ограждающие конструкции», – рассказал Каулиньш.