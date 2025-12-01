Будут уволены 36 человек: отказ от русскоязычного вещания

Одно из стратегических направлений развития LSM предусматривает, что с 2026 года портал lsm.lv станет новостной платформой на латышском языке с возможностью выбора других языков. Структурные изменения, включая закрытие Латвийского радио 4 и изменения в русскоязычном контенте LSM, являются частью реализации данной стратегии. "Они предусматривают объединение функций, сокращение дублирования, более эффективное использование ресурсов и единую модель создания контента на всех языках", - пояснила Лочмеле.

По словам Лочмеле, с 2026 года значительный вклад в работу внесет и новая редакция LSM в Латгале, которая будет предлагать материалы на латышском, русском и латгальском языках о жизни региона. Редакция будет работать в новой мультимедийной студии в Даугавпилсе, а также в существующей студии Латвийского радио в Резекне.

Лочмеле подчеркнула, что это важный шаг в переходе к мультимедийной редакции и создания преимущественно цифрового контента. Материалы на английском, украинском и русском языках будет создавать единая редакция на основе единых критериев.