«Дьявол кроется в деталях»: Ринкевич о мирной сделке Трампа

© LETA 1 декабря, 2025 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит желания России идти на компромиссы для прекращения войны в Украине. Об этом он заявил в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио.

Комментируя возможное мирное соглашение, президент отметил, что и в Украине, и в Латвии все хотели бы, чтобы война закончилась как можно скорее, однако это не должен быть "мир любой ценой". По его мнению, в таком случае это будет лишь временная передышка перед продолжением боевых действий.

"Пока я достаточно осторожен в отношении перспектив, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дипломатическая активность сейчас очень динамична", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что дипломаты Латвии, стран Европейского союза и большинство лидеров стран НАТО едины во мнении, что должны соблюдаться три принципа: территориальная целостность Украины, ее суверенитет и вопросы безопасности.

По словам Ринкевича, хотя текущая редакция плана недоступна, ему известно, что в ней есть существенные улучшения. Однако он скептичен, будет ли готова их принять Россия, которая по-прежнему верит в победу на поле боя. Президент отметил, что такой возможности для России не видит, однако цена для украинского народа огромна.

"Речь идет о цене и о том, можно ли платить высокую цену за перемирие, которое может быть нарушено. По этому вопросу многие настроены скептически", - сказал Ринкевич.

Говоря о неконвенциональном подходе США к достижению мира в Украине, президент отметил, что США хотят двигаться вперед, но "дьявол кроется в деталях". По его мнению, если из плана исчезнет один из трех вышеупомянутых элементов, существуют сомнения, будет ли мир в Украине устойчивым и не приведет ли это впоследствии к еще большим проблемам.

"Я ожидаю, что следующие недели и месяцы будут сложными и на фронте в Украине, и в Европе в целом. Если я ошибаюсь - буду рад, но имеется достаточно фактов, что Россия не хочет мира", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что Европе необходимо продолжать поставлять Украине оружие, а также думать о том, как поддержать ее экономику. Президент отметил, что государства ЕС не едины в этом вопросе, тогда как страны Балтии настаивают на использовании замороженных российских активов. Ринкевич добавил, что ЕС пока не достиг единства по этому вопросу, но сумма огромна и может покрыть множество нужд Украины.

Также президент подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах. По его мнению, говорить о возможном членстве Украины в ЕС не имеет смысла, если ЕС не участвует в обсуждении.

